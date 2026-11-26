Una emergencia de enormes proporciones mantiene en alerta a los cuerpos de socorro la tarde de este jueves 26 de noviembre, luego de que un camión que transportaba 600 cilindros de gas colisionara contra una vivienda y fuera consumido por las llamas en el Cerro de la Muerte.

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Las múltiples explosiones que se registran en el lugar agravan la situación y convierten la atención de la emergencia en una operación sumamente compleja y peligrosa.

En 3 puntos Una emergencia de enormes proporciones mantiene en alerta a los cuerpos de socorro la tarde de este jueves 26 de noviembre. Las múltiples explosiones que se registran en el lugar agravan la situación y convierten la atención de la emergencia en una operación sumamente compleja y peligrosa. Las circunstancias que provocaron el accidente todavía se desconocen.

La Cruz Roja Costarricense confirma que, hasta el momento, sus equipos valoran a dos personas, ambas catalogadas en condición urgente.

Sin embargo, la institución advierte que todavía no se logra determinar la cantidad total de personas afectadas y no descarta la presencia de más víctimas.

El accidente se registra cerca de las 2:00 p. m., en el sector de Páramo, sobre la carretera Interamericana Sur, 500 metros después de la Vuelta de las Monjas, en dirección al Cerro de la Muerte.

Impresionante despliegue de los cuerpos de socorro

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Ante la magnitud de la emergencia, la Cruz Roja moviliza aproximadamente 12 vehículos, entre ambulancias de soporte básico y avanzado, unidades de primera intervención y equipos de rescate.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos envía unidades especializadas en materiales peligrosos, camiones cisterna, extintoras y equipos de apoyo.

El vehículo pesado queda completamente destruido por las llamas, mientras los bomberos trabajan para controlar el incendio.

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La enorme carga de fuego y la complejidad de la escena impiden, de momento, confirmar o descartar la existencia de víctimas mortales.

La emergencia mantiene completamente interrumpido el tránsito entre San José y Pérez Zeledón, sin que de momento exista una hora estimada para la reapertura de la carretera.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía se desconocen.

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