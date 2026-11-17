Un joven de apenas 20 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes en el sector de San Felipe de Alajuelita, San José.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Tenorio, quien presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza y ambas manos.

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El homicidio fue reportado pasadas las 11:00 p. m., cuando oficiales que realizaban recorridos preventivos por la zona escucharon varias detonaciones.

En 3 puntos Un joven de apenas 20 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes en el sector de San Felipe de Alajuelita, San José. La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Tenorio, quien presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza y ambas manos. El caso permanece bajo investigación del OIJ, que busca identificar y localizar a la persona o personas responsables de este nuevo homicidio.

Ante la situación, los policías continuaron recorriendo el sector hasta que encontraron el cuerpo del joven tendido en plena vía pública.

Al acercarse, comprobaron que Tenorio ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades judiciales.

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Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, los investigadores localizaron y recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo del joven fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión las causas de su muerte.

Por ahora, las autoridades no han establecido las circunstancias exactas del ataque ni el motivo por el cual el joven fue asesinado.

El caso permanece bajo investigación del OIJ, que busca identificar y localizar a la persona o personas responsables de este nuevo homicidio.