Un total de ocho personas fueron detenidas la madrugada de este jueves durante cinco allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí, como parte de una investigación por una violenta agresión contra una mujer de 28 años en Cariari.

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En 3 puntos Un total de ocho personas fueron detenidas la madrugada de este jueves durante cinco allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí. Los operativos comenzaron a las 4:00 a. m. y se desarrollaron en cuatro viviendas de barrio Palermo y una de barrio Asturias, donde los agentes lograron capturar a cinco mujeres y tres hombres. Los ocho detenidos serán remitidos a las autoridades judiciales correspondientes, donde se determinará su situación jurídica.

Los operativos comenzaron a las 4:00 a. m. y se desarrollaron en cuatro viviendas de barrio Palermo y una de barrio Asturias, donde los agentes lograron capturar a cinco mujeres y tres hombres, sospechosos de los delitos de amenazas agravadas y lesiones gravísimas.

Las detenidas fueron identificadas con los apellidos Ávalos, de 42 años; Gutiérrez, de 20; Salazar, de 35; Zibaja, de 19; y Ávalos, de 37 años. Los hombres responden a los apellidos Campos, de 34 años; Churán, de 29; y Zibaja, de 40 años.

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De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el caso se remonta a marzo de este año, cuando presuntamente se produjeron amenazas verbales. Sin embargo, la situación habría escalado el pasado 15 de octubre, cuando una mujer de apellido Navarro, de 28 años, fue víctima de una violenta agresión.

Según la versión judicial, la afectada se encontraba en su vivienda cuando descubrió que una cámara de seguridad de su propiedad estaba dañada. Al salir a la vía pública para revisar lo ocurrido, presuntamente fue abordada por varias personas que comenzaron a agredirla en repetidas ocasiones.

Producto del ataque, la mujer sufrió múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo. Las circunstancias que provocaron la agresión todavía son investigadas por las autoridades.

Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron una investigación que permitió identificar a las ocho personas como sospechosas de participar en los hechos.

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Con la coordinación del Ministerio Público, el OIJ ejecutó los cinco allanamientos durante la madrugada, logrando además el decomiso de varios dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación.

Los ocho detenidos serán remitidos a las autoridades judiciales correspondientes, donde se determinará su situación jurídica.