Los ecos de la escandalosa derrota 7-0 de Costa Rica ante Argentina siguen resonando y esta vez fue Jafet Soto quien puso sobre la mesa un mensaje directo para Bryan Ruiz.

El presidente y entrenador del Club Sport Herediano se refirió este domingo 22 de noviembre al momento que atraviesa la Selección Nacional y a la experiencia que está acumulando Ruiz en sus primeros pasos como entrenador de la Tricolor.

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Soto no escondió su posición. Para el dirigente florense, la goleada ante la selección argentina, subcampeona del mundo, representa una experiencia de aprendizaje para un técnico que asumió uno de los puestos de mayor presión del fútbol nacional.

En 3 puntos Los ecos de la escandalosa derrota 7-0 de Costa Rica ante Argentina siguen resonando y esta vez fue Jafet Soto quien puso sobre la mesa un mensaje directo para Bryan Ruiz. El presidente y entrenador del Club Sport Herediano se refirió este domingo 22 de noviembre al momento que atraviesa la Selección Nacional y a la experiencia que está acumulando Ruiz en sus primeros pasos como entrenador de la Tricolor. Mientras tanto, el mensaje de Jafet Soto deja una reflexión sobre la silla que hoy ocupa el histórico excapitán de la Sele: el prestigio conseguido dentro de la cancha ya es parte de la historia.

"La experiencia más grande se la lleva él. No es fácil ir a Argentina, subcampeona del mundo y querer jugar al tú por tú. Él tuvo un gran aprendizaje. Así se va a tener que llevar sus golpes", manifestó Soto ante los medios de comunicación.

Pero sus declaraciones fueron más allá del resultado.

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Jafet también puso sobre la mesa un aspecto que considera fundamental: la diferencia entre haber sido un futbolista exitoso y construir una carrera como entrenador.

El dirigente recordó que Ruiz llegó al banquillo de la Selección sin haber dirigido anteriormente a un equipo, por lo que ahora deberá demostrar sus condiciones en una posición donde la exigencia es permanente.

"Una cosa es lo que se logró como jugador, eso queda en el pasado, y otra como entrenador. A usted lo van a medir por resultados como entrenador, no porque ganó campeonatos o jugó en Europa", señaló.

Soto también recomendó a Bryan Ruiz rodearse de entrenadores costarricenses con experiencia, conversar con ellos y aprovechar los conocimientos de quienes han dirigido equipos y selecciones.

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Incluso planteó la posibilidad de crear una mesa de apoyo para el cuerpo técnico, con Ronald González como una de las figuras que podría orientar ese eventual grupo.

La derrota ante Argentina abrió nuevamente el debate sobre el futuro de la Tricolor, la preparación del cuerpo técnico y el camino que debe seguir Costa Rica para recuperar competitividad internacional.

Ahora Bryan Ruiz tendrá varios meses de trabajo antes de la próxima fecha FIFA de marzo, cuando la Selección deberá afrontar el repechaje ante Puerto Rico por un boleto a la Copa Oro 2027.

Mientras tanto, el mensaje de Jafet Soto deja una reflexión sobre la silla que hoy ocupa el histórico excapitán de la Sele: el prestigio conseguido dentro de la cancha ya es parte de la historia; ahora comienza el desafío de responder desde el banquillo.