Costa Rica extradita a Francia a hombres requeridos por homicidio, extorsión y narcotráfico

Dos hombres requeridos por la justicia francesa fueron extraditados este jueves 12 de noviembre desde Costa Rica, luego de que agentes de la Oficina Central Nacional de INTERPOL San José, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), concretaran su entrega a las autoridades de ese país.

Los extraditados son un hombre de apellido Basile, de 68 años, y otro de apellido Pablot, de 48. Ambos contaban con órdenes de captura internacional y eran requeridos por investigaciones relacionadas con distintos delitos.

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En 3 puntos Dos hombres requeridos por la justicia francesa fueron extraditados este jueves 12 de noviembre desde Costa Rica, luego de que agentes de la Oficina Central Nacional de INTERPOL San José, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los extraditados son un hombre de apellido Basile, de 68 años, y otro de apellido Pablot, de 48. El procedimiento se efectuó bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

En el caso de Basile, las autoridades francesas lo solicitan como sospechoso de homicidio calificado y extorsión. El OIJ lo vincula preliminarmente con la investigación por la muerte de un hombre de apellido Gazel, de nacionalidad francesa, ocurrida el 5 de octubre de 2021 en Santa Cruz, Guanacaste.

Basile había sido detenido por agentes de INTERPOL en noviembre de 2025, en San José, y permanecía a la espera de que se resolviera el procedimiento de extradición.

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El segundo extraditado, Pablot, es colombiano naturalizado costarricense. Francia lo requiere como sospechoso de participar en una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

De acuerdo con la información del OIJ, el hombre habría formado parte de una organización que trasladaba droga desde Colombia hacia Francia y otros países europeos. Su captura fue realizada en setiembre de 2025 por agentes de la Oficina Especializada contra el Crimen Organizado.

La extradición se concretó después de que las autoridades francesas tramitaran la solicitud ante las instancias judiciales costarricenses. Este jueves, los agentes de INTERPOL del OIJ realizaron la entrega formal de ambos hombres a representantes de Francia.

El procedimiento se efectuó bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Los delitos atribuidos a los extraditados corresponden a investigaciones en curso y las condiciones de sospecha no constituyen una declaración de culpabilidad.