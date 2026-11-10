Fallece hija de reconocido matrimonio político costarricense

Una dolorosa noticia golpea a una reconocida familia vinculada durante décadas con la política costarricense. Tatiana Fishman Faingezicht, hija de los exdiputados Luis Fishman Zonzinski y Aida Faingezicht Waisleder, falleció a los 55 años.

La noticia trascendió este lunes 9 de noviembre, luego de que el Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional de Costa Rica expresaran públicamente sus condolencias por el deceso.

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Tatiana, nacida en 1971, era empresaria y la mayor de las tres hijas del matrimonio Fishman Faingezicht, una familia ampliamente conocida por su trayectoria en la vida pública nacional. La Teja +1

En 3 puntos Una dolorosa noticia golpea a una reconocida familia vinculada durante décadas con la política costarricense. La noticia trascendió este lunes 9 de noviembre, luego de que el Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional de Costa Rica expresaran públicamente sus condolencias por el deceso. Hasta el momento no han trascendido públicamente las causas del fallecimiento, ni mayores detalles sobre las honras fúnebres.

Su padre, Luis Fishman Zonzinski, es abogado y una reconocida figura del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Durante su carrera política ocupó diversos cargos, entre ellos diputado, presidente de la Asamblea Legislativa durante el período 2010-2014 y ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, entre 1990 y 1994.

Fishman también fue candidato presidencial por el PUSC en las elecciones nacionales de 2010.

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Por su parte, Aida Faingezicht Waisleder, madre de Tatiana, fue ministra de Cultura y Juventud durante la administración Calderón Fournier, diputada por San José entre 2002 y 2006 e integrante de la Junta Directiva del Teatro Nacional.

Precisamente, esa vinculación con el sector cultural motivó que distintas instituciones públicas manifestaran su solidaridad con la familia.

El Teatro Nacional difundió un mensaje de condolencias en el que lamentó el fallecimiento de Tatiana y expresó su acompañamiento a sus familiares y amigos.

La noticia representa un duro momento para el matrimonio Fishman Faingezicht, cuyos integrantes han ocupado importantes cargos en la política y la administración pública costarricense.

Hasta el momento no han trascendido públicamente las causas del fallecimiento, ni mayores detalles sobre las honras fúnebres.