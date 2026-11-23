Dos hombres vinculados con préstamos informales bajo la modalidad conocida como gota a gota fueron condenados a penas de prisión por amenazar e intimidar a personas que les debían dinero en Heredia.

La Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad de uno de los acusados, de apellidos Cano Tabares, por dos delitos de extorsión cobratoria y uno de portación ilegal de arma. El Tribunal Penal de la localidad le impuso una pena de 17 años de cárcel.

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En 3 puntos Dos hombres vinculados con préstamos informales bajo la modalidad conocida como gota a gota fueron condenados a penas de prisión por amenazar e intimidar a personas que les debían dinero en Heredia. La Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad de uno de los acusados, de apellidos Cano Tabares, por dos delitos de extorsión cobratoria y uno de portación ilegal de arma. La resolución fue emitida por el Tribunal Penal de Heredia, tras el juicio en el que la Fiscalía Adjunta de esa provincia expuso las pruebas contra los acusados.

El segundo sentenciado, de apellidos Segura Segura, recibió una condena de seis años de prisión por uno de los delitos de extorsión cobratoria.

Los hechos ocurrieron durante el 2025 y tuvieron como víctimas a dos personas que habían solicitado dinero mediante este sistema de financiamiento informal.

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Según la prueba presentada durante el juicio, una de las víctimas recibió un préstamo de ₡120.000, mientras que la otra obtuvo ₡125.000.

Sin embargo, el cobro de las cuotas derivó en amenazas e intimidaciones por parte de los prestamistas, quienes utilizaron esas acciones para presionar a los deudores y exigirles el pago de las obligaciones.

La Fiscalía consiguió acreditar los hechos durante el debate, lo que permitió que el Tribunal Penal dictara las condenas contra ambos hombres.

Aunque ya se dictó la sentencia, las penas todavía deben quedar en firme. Mientras se completa ese proceso, Cano Tabares y Segura Segura deberán permanecer en prisión preventiva.

La resolución fue emitida por el Tribunal Penal de Heredia, tras el juicio en el que la Fiscalía Adjunta de esa provincia expuso las pruebas contra los acusados.