Una mujer de 24 años, de nacionalidad estadounidense, fue encontrada fallecida dentro de una vivienda en el sector de La Guácima, en Alajuela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo presentaba varios golpes y quemaduras.

Por este caso, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Smith, también estadounidense, quien será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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En 3 puntos Una mujer de 24 años, de nacionalidad estadounidense, fue encontrada fallecida dentro de una vivienda en el sector de La Guácima, en Alajuela. Por este caso, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Smith, también estadounidense, quien será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El OIJ indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades en este caso.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el hallazgo se reportó cerca del mediodía, luego de que un oficial de seguridad del condominio donde residía la joven llegara hasta la vivienda y, aparentemente, la encontrara sin vida.

Tras recibir el aviso, agentes judiciales se desplazaron al inmueble para realizar el levantamiento del cuerpo. La víctima fue identificada con el apellido López.

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Durante la revisión preliminar, los investigadores observaron que el cuerpo presentaba múltiples golpes y quemaduras. Sin embargo, será la autopsia la que permita establecer con precisión las causas y circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para los respectivos análisis forenses.

Mientras tanto, el sospechoso permanece detenido y será remitido al Ministerio Público, instancia que deberá definir las medidas correspondientes.

El OIJ indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades en este caso.