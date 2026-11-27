El hospital San Rafael de Alajuela tendrá una nueva torre médica de cinco pisos, con la que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pretende ampliar su capacidad de atención y modificar la distribución de varios servicios, especialmente el de Emergencias.

La institución firmó este jueves la orden de inicio para el diseño, construcción y equipamiento de la infraestructura, que tendrá una inversión estimada de $60 millones y cuya finalización está prevista para 2029.

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La obra permitirá aumentar la cantidad de camas en Neonatología, Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios y Sala de Partos. También contempla espacios para distintos tipos de atención de Emergencias y para el funcionamiento de otras áreas hospitalarias.

La distribución de la torre estará organizada en cinco niveles, además de un sótano:

En 3 puntos El hospital San Rafael de Alajuela tendrá una nueva torre médica de cinco pisos, con la que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pretende ampliar su capacidad de atención y modificar la distribución de varios servicios. La institución firmó este jueves la orden de inicio para el diseño, construcción y equipamiento de la infraestructura, que tendrá una inversión estimada de $60 millones y cuya finalización está prevista para 2029. El proyecto representa una ampliación de la infraestructura del hospital San Rafael, con la expectativa de mejorar la capacidad de respuesta del centro médico y la atención de los usuarios de la región.

* Nivel -1: Emergencias Generales, CEYE y Transportes.

* Nivel 1: Emergencias Generales y atención gineco-obstétrica.

* Nivel 2: Sala de Partos y Neonatología.

* Nivel 4: Unidad de Cuidados Intensivos y encamados intermedios.

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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, señaló que el proyecto busca ofrecer instalaciones ajustadas a las necesidades de los pacientes y mejorar las condiciones en las que trabaja el personal de salud.

Por su parte, el gerente interino de Infraestructura y Tecnologías, Manuel Rodríguez Arce, destacó que la nueva estructura contribuirá a fortalecer la seguridad, la oportunidad y la calidad de los servicios médicos.

El impacto de la obra también alcanzará a otros establecimientos de la Red Central Norte. Su director regional, Wilman Rojas Molina, indicó que el hospital alajuelense atiende población de comunidades como San Ramón, Grecia, Atenas y Poás.

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Uno de los principales objetivos de la intervención será reorganizar la dinámica de Emergencias, de acuerdo con la directora médica del hospital, Karen Rodríguez Segura.

La jerarca explicó que la nueva infraestructura permitirá distribuir las unidades de una manera distinta, disponer de espacios específicos para atender a la población penitenciaria y mejorar las condiciones para quienes llegan al servicio.

“Con esta nueva obra podremos acondicionar las unidades de una manera diferente, brindar una mejor atención a los pacientes que llegan al servicio de Emergencias y contar con espacios específicos para la atención de la población penitenciaria”, puntualizó.

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Rodríguez agregó que también se pondrán en marcha estrategias para ofrecer mayor comodidad a los pacientes durante sus tratamientos.

El proyecto representa una ampliación de la infraestructura del hospital San Rafael, con la expectativa de mejorar la capacidad de respuesta del centro médico y la atención de los usuarios de la región.

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