Horror en Guanacaste: banda habría quemado vivo a taxista y estaría detrás de violentos ataques y robos

Un violento homicidio en el que un taxista informal terminó baleado y su vehículo fue incendiado, una brutal agresión contra un hombre que trabajaba en una lechería y una serie de asaltos a motociclistas forman parte de los hechos que investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra un grupo de sospechosos detenido este martes en Guanacaste.

Desde las 4:00 de la madrugada, agentes judiciales ejecutaron cinco allanamientos en los sectores de Belén de Carrillo, Villas Marcel, Belén Centro y Arao de Santa Cruz, como parte de una investigación relacionada con diferentes delitos violentos ocurridos en la provincia.

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Los operativos permitieron la detención de ocho personas, seis hombres y dos mujeres.

Las detenidas fueron identificadas como Medina, de 21 años, y Benavides, de 41 años. Esta última figura como sospechosa del delito de tenencia de armas de fuego, luego de que durante el allanamiento se le encontrara un arma.

En 3 puntos Un violento homicidio en el que un taxista informal terminó baleado y su vehículo fue incendiado. Desde las 4:00 de la madrugada, agentes judiciales ejecutaron cinco allanamientos en los sectores de Belén de Carrillo, Villas Marcel, Belén Centro y Arao de Santa Cruz. El caso permanece bajo investigación judicial.

Las otras siete personas son investigadas por su presunta participación en delitos de homicidio, tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Psicotrópicos y robos de motocicletas mediante la modalidad conocida como bajonazo.

Taxista terminó asesinado y su vehículo fue incendiado

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Uno de los hechos más estremecedores que investigan las autoridades ocurrió el 6 de julio de 2025, en Belén de Carrillo.

Según la información judicial, la víctima era un hombre que trabajaba como taxista informal y que llegó hasta ese sector luego de recibir una solicitud de transporte.

Sin embargo, lo que parecía un servicio habitual habría terminado en una emboscada.

Los sospechosos aparentemente despojaron al conductor de sus pertenencias y posteriormente lo trasladaron en su propio vehículo hasta las inmediaciones de un río.

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En ese lugar, presuntamente le dispararon y después incendiaron el automóvil, donde el hombre quedó sin vida y su cuerpo terminó incinerado.

El crimen dio origen a una investigación que permitió establecer posibles vínculos entre los sospechosos y otros hechos delictivos registrados en Guanacaste.

Lo sacaron de una lechería, lo golpearon y lo abandonaron

Otro de los casos atribuidos al grupo ocurrió el 10 de septiembre de 2025, también en Belén.

La víctima, un hombre de apellido Méndez, de 37 años, se encontraba trabajando en una lechería cuando aparentemente fue interceptado por tres sujetos.

De acuerdo con la investigación, los individuos lo privaron de libertad y lo trasladaron hasta otro sector, donde presuntamente lo golpearon en múltiples ocasiones.

Posteriormente, le sustrajeron su vehículo y lo abandonaron en la vía pública.

Este hecho es investigado por las autoridades como una tentativa de homicidio, entre otros posibles delitos.

Motociclistas también eran blanco de los sospechosos

La investigación judicial también relaciona a los detenidos con tres hechos de robo ocurridos entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Los casos se registraron en diferentes comunidades guanacastecas, entre ellas Belén, Corralillo de Filadelfia, Bernabela, La Girona de Santa Cruz y La Guinea de Filadelfia.

Según las autoridades, los sospechosos utilizaban motocicletas para desplazarse e interceptar a otras personas que también viajaban en moto.

Una vez que alcanzaban a las víctimas, aparentemente las despojaban de sus motocicletas y las dejaban abandonadas en la vía pública.

Los ataques se registraban principalmente durante la noche y la madrugada, en horarios comprendidos entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m., así como entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m.

Venta de drogas y cinco fusiles decomisados

Además de los delitos violentos, los investigadores determinaron que los sospechosos aparentemente mantenían actividades relacionadas con la comercialización de drogas.

Las ventas se habrían realizado tanto de manera directa como mediante entregas bajo la modalidad exprés, principalmente en el sector de Villa Marcel, en Belén de Carrillo.

Entre las sustancias que presuntamente comercializaban se encontraban cocaína, marihuana y crack.

Durante los allanamientos de este martes, los agentes judiciales decomisaron teléfonos celulares y cinco fusiles de asalto, así como un arma de fuego vinculada con una de las mujeres detenidas.

Las autoridades esperan que las evidencias permitan fortalecer las investigaciones y determinar la participación individual de cada sospechoso en los hechos denunciados.

Los ocho detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica y las eventuales medidas cautelares que solicitará.

El caso permanece bajo investigación judicial. Hasta el momento, los delitos atribuidos corresponden a sospechas que deberán ser acreditadas durante el proceso penal.