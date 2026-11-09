Embarcación narco detenida en altamar traía más de mil kilos de cocaína

Guardacostas intercepta lancha con más de una tonelada de cocaína en el Pacífico Sur

La embarcación Pez Gallo transportaba 1.140 paquetes de aparente cocaína. Tres tripulantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

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Un cargamento de más de una tonelada de aparente cocaína fue decomisado en aguas del Pacífico Sur, luego de que oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaran una embarcación que navegaba frente a la costa de Sierpe de Osa.

En 3 puntos Guardacostas intercepta lancha con más de una tonelada de cocaína en el Pacífico Sur La embarcación Pez Gallo transportaba 1.140 paquetes de aparente cocaína. La investigación continuará para determinar las responsabilidades de los tripulantes en el traslado del cargamento incautado en aguas del Pacífico costarricense.

La droga estaba distribuida en 1.140 paquetes, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, según el conteo y las pruebas de pesaje efectuadas por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD).

La revisión de la carga se realizó este lunes en Golfito, después de que los oficiales trasladaran hasta ese sector la lancha Pez Gallo, capturada la noche del domingo.

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La intervención ocurrió a unas 41 millas náuticas al suroeste de Sierpe de Osa, en el océano Pacífico. En el operativo participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Guardacostas, quienes contaron con el apoyo de un avión estadounidense de patrullaje marítimo.

Dentro de la embarcación viajaban tres hombres, quienes fueron detenidos durante la intervención policial.

Se trata de un ecuatoriano de apellidos Reina Arias, de 38 años, y dos colombianos: Perlaza Hurtado, de 52 años, y González Orobio, de 55 años. Este último fue identificado como el capitán de la lancha.

Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica ante la presunta participación en el delito de tráfico internacional de drogas.

La investigación continuará para determinar las responsabilidades de los tripulantes en el traslado del cargamento incautado en aguas del Pacífico costarricense.