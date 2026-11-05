Hombre queda atrapado en una turbina de planta hidroeléctrica en Turrialba

Un hombre adulto quedó atrapado dentro de una de las turbinas de una represa mientras realizaba labores de mantenimiento en una planta hidroeléctrica, en el sector de Angostura, en Pavones de Turrialba, Cartago.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, que recibió el reporte a la 1:22 p. m. de este jueves.

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En 3 puntos Un hombre adulto quedó atrapado dentro de una de las turbinas de una represa mientras realizaba labores de mantenimiento en una planta hidroeléctrica, en el sector de Angostura, en Pavones de Turrialba, Cartago. La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, que recibió el reporte a la 1:22 p. m. de este jueves. Se está a la espera de nueva información por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el trabajador se encontraba realizando labores de mantenimiento cuando, por circunstancias que no han sido precisadas, quedó atrapado dentro de una de las turbinas de la instalación.

Para atender la situación, la institución despachó tres recursos: un vehículo de primera intervención, una ambulancia de soporte avanzado y una ambulancia de soporte básico.

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Los equipos enviados cuentan con personal especializado para responder a este tipo de emergencias.

Al momento del reporte, la situación se mantenía en desarrollo y no se habían brindado detalles sobre el estado de salud del trabajador ni sobre las labores para lograr su liberación.

Se está a la espera de nueva información por parte de las autoridades.