Allanamiento y golpes: así termina rescate de 22 perros por denuncia de maltrato animal

Un allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tenía como objetivo rescatar a varios perros por denuncias de supuesto maltrato animal, terminó con una agresión contra agentes judiciales por parte del sospechoso, según el reporte de las autoridades.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Corralillo de Cartago, hasta donde los investigadores se desplazaron luego de recibir denuncias de vecinos sobre las condiciones en las que se encontraban varios perros dentro de la propiedad.

Publicidad

En 3 puntos Un allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tenía como objetivo rescatar a varios perros por denuncias de supuesto maltrato animal, terminó con una agresión contra agentes judiciales por parte del sospechoso. El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Corralillo de Cartago, hasta donde los investigadores se desplazaron luego de recibir denuncias de vecinos sobre las condiciones en las que se encontraban varios perros dentro de la… Las condiciones dentro de la vivienda también fueron señaladas como insalubres para

Trascendió que, aparentemente, los animales eran utilizados para la reproducción y que el objetivo habría sido obtener crías. Esta situación formaría parte de las circunstancias que rodearon las denuncias sobre el presunto maltrato.

Tras realizar las diligencias de investigación correspondientes, los agentes coordinaron el allanamiento para ingresar al inmueble y rescatar a los animales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

En total, lograron poner a salvo a 22 perros de distintas razas, entre ellos pastores alemanes, huskies y zaguates.

De acuerdo con el detalle suministrado sobre el rescate, entre los animales había cuatro recién nacidos y cinco cachorros que aparentemente presentaban síntomas de distemper, una enfermedad viral que afecta principalmente a los perros.

Además, los investigadores encontraron una perra que tenía el cuerpo cubierto de tumores y otra que presentaba ceguera.

Las condiciones dentro de la vivienda también fueron señaladas como insalubres para