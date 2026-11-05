Hombre intentó matar a otro que se negó a compartirle de su bebida: OIJ lo capturó en San José

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellido Zúñiga, de 39 años, quien figura como sospechoso del delito de tentativa de homicidio, tras una agresión con arma blanca ocurrida en Dulce Nombre de Vázquez de Coronado, San José.

La captura se realizó la noche de este miércoles en vía pública, luego de que los investigadores de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito desarrollaran varias diligencias para identificar al sospechoso.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellido Zúñiga, de 39 años, quien figura como sospechoso del delito de tentativa de homicidio. La captura se realizó la noche de este miércoles en vía pública, luego de que los investigadores de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito desarrollaran varias diligencias para identificar al sospechoso. Tras el operativo, el sospechoso fue remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 10 de octubre de 2026. Según la versión del OIJ, la víctima se encontraba con dos amigos y posteriormente los tres se dirigieron a un establecimiento comercial para comprar bebidas y comida.

Mientras estaban en vía pública, aparentemente Zúñiga llegó acompañado de otros dos sujetos y les pidió que le compartieran un trago de la bebida que estaban consumiendo. Sin embargo, los jóvenes se negaron.

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Ante esa respuesta, el sospechoso presuntamente se molestó, comenzó a seguirlos y a insultarlos.

Cuando los amigos del ofendido intentaron intervenir para evitar una agresión, Zúñiga habría sacado un cuchillo y le propinó una estocada a la víctima en una zona ubicada entre el dorso y la espalda.

A raíz de lo ocurrido, los agentes judiciales iniciaron las diligencias de investigación que permitieron identificar al hombre y concretar su detención.

Tras el operativo, el sospechoso fue remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.