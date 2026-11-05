¡Fueron a revisión y terminaron chocados! Insólito accidente dentro de estación de Dekra

Una visita para cumplir con la inspección vehicular terminó de forma inesperada para los involucrados en un choque dentro de las instalaciones de Dekra, en Barreal de Heredia.

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En 3 puntos Una visita para cumplir con la inspección vehicular terminó de forma inesperada para los involucrados en un choque dentro de las instalaciones de Dekra, en Barreal de Heredia. El incidente ocurrió en la estación ubicada en Ulloa, donde un automóvil impactó contra otro mientras se encontraban en el proceso de revisión. De acuerdo con el reporte compartido, no se registran personas heridas.

El incidente ocurrió en la estación ubicada en Ulloa, donde un automóvil impactó contra otro mientras se encontraban en el proceso de revisión.

Según la información divulgada por la comunidad Waze Costa Rica, una persona habría movilizado uno de los vehículos y avanzado varios metros hasta colisionar contra el otro carro.

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Las imágenes compartidas muestran parte de lo sucedido dentro de las instalaciones. Sin embargo, la información disponible no precisa qué provocó el desplazamiento ni si quien conducía era un cliente o un trabajador de la estación.

De acuerdo con el reporte compartido, no se registran personas heridas. Tampoco se detalla la magnitud de los daños materiales ni cómo se resolverá la responsabilidad por lo ocurrido.