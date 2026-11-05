Esto anuncia la UCR tras detención de uno de sus funcionarios durante operativo del OIJ

La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que activó de inmediato sus procedimientos internos tras conocer la detención de uno de sus funcionarios, investigado por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La captura ocurrió este jueves por la mañana en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. El detenido es un hombre de 29 años, de apellidos Cárdenas Sáenz, quien labora en el área de soldadura de la institución.

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Mediante un comunicado emitido este 5 de noviembre, la Universidad expresó su rechazo a estos hechos y aseguró que aplicará las medidas administrativas, cautelares, disciplinarias y legales que correspondan, de acuerdo con la normativa universitaria y nacional.

En 3 puntos La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que activó de inmediato sus procedimientos internos tras conocer la detención de uno de sus funcionarios, investigado por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La captura ocurrió este jueves por la mañana en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. En su pronunciamiento, la UCR reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia e instó a denunciar ante las autoridades cualquier situación de explotación o abuso sexual contra personas menores de edad.

“Ante estos hechos, la tolerancia es cero”, manifestó la UCR.

La institución señaló que la producción, tenencia, distribución o consumo de este material constituye una forma grave de violencia contra las personas menores de edad y contradice los principios éticos y de defensa de los derechos humanos que guían a la comunidad universitaria.

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Además, puso a disposición del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la información y colaboración que requieran para esclarecer el caso.

La Universidad también indicó que respetará las garantías del debido proceso y recordó que corresponde a las autoridades judiciales determinar los hechos y las eventuales responsabilidades penales.

La investigación que originó la captura comenzó en el 2025. Según la información policial divulgada sobre el caso, el sospechoso presuntamente almacenaba material de abuso sexual infantil en la nube y lo distribuía mediante plataformas digitales.

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Durante las pesquisas, los investigadores recopilaron al menos 100 archivos relacionados con el caso. En el allanamiento realizado en su vivienda, los agentes decomisaron tres teléfonos celulares y una computadora personal.

En su pronunciamiento, la UCR reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia e instó a denunciar ante las autoridades cualquier situación de explotación o abuso sexual contra personas menores de edad.