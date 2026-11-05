¡Disparos, amenazas y un asesinato! OIJ captura a cuatro sospechosos de sembrar terror

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas detuvieron esta mañana a cuatro hombres sospechosos de realizar amenazas, provocar daños y accionar armas de fuego para, presuntamente, amedrentar a personas de la localidad.

Publicidad

En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas detuvieron esta mañana a cuatro hombres sospechosos de realizar amenazas, provocar daños y accionar armas de fuego para, presuntamente, amedrentar a personas de la localidad. Tres de los detenidos, de apellidos Alvarado, de 24 años; Barquero, de 31; y Sibaja, de 18, también figuran como sospechosos de un homicidio. Los cuatro detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Tres de los detenidos, de apellidos Alvarado, de 24 años; Barquero, de 31; y Sibaja, de 18, también figuran como sospechosos de un homicidio.

Según la información preliminar del OIJ, a estos tres hombres se les vincula con la muerte de un joven de apellido Martínez, de 24 años, ocurrida el pasado 23 de octubre. Las autoridades no detallaron las circunstancias del crimen.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El cuarto detenido, de apellido Briceño, de 19 años, es investigado por los presuntos delitos de accionamiento de arma, daños y amenazas.

Las capturas se concretaron durante cuatro allanamientos: tres en Cañas y uno en Bagaces. Durante las intervenciones, los investigadores decomisaron evidencias que consideran importantes para el caso, aunque no precisaron cuáles.

La investigación comenzó en agosto de este año, luego de que la Policía Judicial recibiera información sobre las supuestas actividades ilícitas de los sospechosos.

De acuerdo con el OIJ, los hechos investigados incluyen amenazas, daños y disparos en la vía pública que, aparentemente, tenían como propósito intimidar a habitantes de la zona.

Los cuatro detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.