Hombre habría muerto al recibir descarga mientras robaba cable eléctrico en Cartago

El hombre que apareció sin vida esta madrugada en el sector de La Lima habría fallecido a causa de una descarga que sufrió, aparentemente, mientras robaba cable eléctrico.

De acuerdo con la información preliminar policial, la víctima habría recibido la descarga mientras manipulaba el cableado. Esta le habría ocasionado las quemaduras y un fuerte golpe en la cabeza tras caer al suelo.

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En 3 puntos El hombre que apareció sin vida esta madrugada en el sector de La Lima habría fallecido a causa de una descarga que sufrió, aparentemente, mientras robaba cable eléctrico. De acuerdo con la información preliminar policial, la víctima habría recibido la descarga mientras manipulaba el cableado. Las circunstancias exactas de este fallecimiento y su relación con el aparente robo permanecen bajo investigación.

La Cruz Roja Costarricense registró la atención de la emergencia a las 4:13 a. m. Al llegar, los socorristas localizaron en vía pública a un hombre de aproximadamente 40 años y confirmaron que no presentaba signos vitales.

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La versión preliminar también señala que el cortocircuito generado durante el aparente robo habría provocado una interrupción del servicio eléctrico en la zona de La Lima.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y su identificación.

El caso se presenta en medio de reportes recurrentes de sustracción de cable eléctrico y otros materiales en distintos puntos de Cartago, que posteriormente son vendidos por quienes los sustraen.

Las circunstancias exactas de este fallecimiento y su relación con el aparente robo permanecen bajo investigación.