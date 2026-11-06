Hombre aparece sin vida y con quemaduras en plena vía pública de Cartago

La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de un hombre localizado en vía pública en San Nicolás de Cartago durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre.

La atención de la emergencia se registró a las 4:13 a. m., cuando una unidad básica acudió al lugar y encontró al hombre, de aproximadamente 40 años, con quemaduras aparentemente ocasionadas por electricidad.

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En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de un hombre localizado en vía pública en San Nicolás de Cartago durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre. La atención de la emergencia se registró a las 4:13 a. m., cuando una unidad básica acudió al lugar y encontró al hombre, de aproximadamente 40 años, con quemaduras aparentemente ocasionadas por electricidad. Ese accidente se registró a las 8:54 p. m. del jueves.

Al valorar al paciente, los socorristas confirmaron que no presentaba signos vitales.

El reporte de la institución no precisa las circunstancias en las que se produjeron las quemaduras ni la identidad del fallecido.

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El hecho se registró en la vía paralela a la autopista que pasa frente a la empresa Pequeño Mundo, en La Lima

Esta fue la única persona reportada sin vida en el resumen de emergencias atendidas por la Cruz Roja entre las 6:00 p. m. del jueves y las 5:00 a. m. de este viernes.

Durante esa misma guardia, otra emergencia en la provincia dejó a dos hombres adultos en condición crítica tras una colisión entre dos motocicletas en San Juan de La Unión.

Ese accidente se registró a las 8:54 p. m. del jueves. Ambos pacientes presentaban múltiples lesiones y fueron trasladados al Hospital de Cartago, con la intervención de una unidad básica y otra de soporte avanzado.