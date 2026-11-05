Detienen a hombre por arrojar basura en zona de conservación en Cartago

Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de Cartago como sospechoso de arrojar basura y otros desechos en una zona de conservación ubicada en el sector de Cocorí.

Según informó la Municipalidad de Cartago, la intervención policial permitió interceptar al sujeto en el momento en que presuntamente realizaba esta práctica, evitando que continuara depositando residuos en un espacio de importancia ambiental y para la protección de la vida silvestre.

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En 3 puntos Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de Cartago como sospechoso de arrojar basura y otros desechos en una zona de conservación ubicada en el sector de Cocorí. Según informó la Municipalidad de Cartago, la intervención policial permitió interceptar al sujeto en el momento en que presuntamente realizaba esta práctica. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que atente contra el ambiente y los espacios naturales de Cartago.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a los Tribunales de Justicia y quedó a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica y valorar las acciones legales correspondientes.

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La Policía Municipal recordó que arrojar basura o desechos en áreas de conservación constituye una conducta que puede acarrear consecuencias legales, debido a la afectación que representa para los recursos naturales y los ecosistemas protegidos.

Además, la institución reiteró su compromiso con la vigilancia y el cumplimiento de la legislación ambiental en el cantón.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que atente contra el ambiente y los espacios naturales de Cartago. Para reportar este tipo de situaciones, está habilitada la línea telefónica 1015.