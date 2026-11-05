¡Directo al CACCO! Reo ataca a policía penitenciario y ministro de Justicia le da la bienvenida a la nueva cárcel de alta contención

Un privado de libertad fue trasladado al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), luego de que presuntamente agrediera a un funcionario de la Policía Penitenciaria en el puesto 10 de la cárcel de San Rafael.

La información fue confirmada por el ministro de Justicia, quien indicó que la reubicación se ordenó de manera inmediata y conforme a los parámetros técnicos establecidos por la institución.

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En 3 puntos Un privado de libertad fue trasladado al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), luego de que presuntamente agrediera a un funcionario de la Policía Penitenciaria en el puesto 10 de la cárcel de San Rafael. La información fue confirmada por el ministro de Justicia, quien indicó que la reubicación se ordenó de manera inmediata y conforme a los parámetros técnicos establecidos por la institución. El traslado del interno se produjo como respuesta a la agresión reportada contra el funcionario.

A través de una publicación, el jerarca aseguró que el Ministerio de Justicia no tolerará agresiones contra los oficiales penitenciarios y advirtió que se mantendrán las medidas para reforzar el orden y el control dentro de los centros penales.

“¡NO VAMOS A TOLERAR ESTO, NUNCA!”, manifestó el ministro al referirse al incidente.

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El funcionario también señaló que, desde la puesta en operación del CACCO hace 11 días, ya se han trasladado más de 750 privados de libertad a ese centro.

“Las cárceles ya no son tierra de nadie, donde algunos hacían lo que les daba la gana”, expresó el jerarca, quien reiteró que las autoridades penitenciarias mantendrán las medidas de disciplina y control.

El traslado del interno se produjo como respuesta a la agresión reportada contra el funcionario. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no brindó detalles adicionales sobre la identidad del privado de libertad ni sobre las lesiones que habría sufrido el oficial.