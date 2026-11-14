Detienen a sospechoso de doble homicidio en Turrialba: vecinos lo encontraron cuando intentaba ahorcarse

La mañana de este sábado 14 de noviembre fue detenido el hombre de 43 años sospechoso del doble homicidio ocurrido en Grano de Oro de Turrialba, Cartago, donde una joven de 23 años, que se encontraba embarazada, murió tras ser atacada presuntamente por su pareja sentimental.

El bebé que la mujer llevaba en su vientre también falleció como consecuencia de la agresión.

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El sospechoso fue localizado durante las labores de búsqueda que realizaban agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con la colaboración de vecinos de la comunidad.

Sin embargo, al momento de ubicarlo, el hombre aparentemente intentaba quitarse la vida. Las personas que lo encontraron lograron intervenir, auxiliarlo y posteriormente entregarlo a las autoridades judiciales.

En 3 puntos La mañana de este sábado 14 de noviembre fue detenido el hombre de 43 años sospechoso del doble homicidio ocurrido en Grano de Oro de Turrialba, Cartago, donde una joven de 23 años, que se encontraba embarazada. El bebé que la mujer llevaba en su vientre también falleció como consecuencia de la agresión. Las autoridades deberán determinar ahora las medidas judiciales que se tomarán contra el detenido.

El sujeto quedó bajo custodia policial y deberá enfrentar una investigación por dos homicidios y una tentativa de homicidio, según la confirmación de las autoridades.

Atacó a su pareja embarazada y también hirió a su suegra

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Los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre, cuando aparentemente se produjo una discusión entre el sospechoso y su pareja sentimental.

Durante el altercado, el hombre habría tomado un machete y atacado a la joven, provocándole múltiples heridas de arma blanca que terminaron causándole la muerte.

La madre de la víctima también fue agredida cuando presuntamente intentó defender a su hija.

Pese a presentar una grave lesión en el abdomen, la mujer consiguió escapar y buscar auxilio en una vivienda cercana.

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Posteriormente, socorristas de la Cruz Roja Costarricense lograron atenderla y trasladarla en condición grave al Hospital William Allen de Turrialba.

La emergencia ocurrió en una comunidad de difícil acceso, lo que complicó la movilización de los equipos de rescate.

Con la detención del sospechoso, las autoridades avanzan en la investigación del violento ataque que dejó dos víctimas mortales y una tercera persona gravemente herida.

El hombre quedó a las órdenes de las autoridades judiciales, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y la tentativa de homicidio.

El caso ha generado consternación en Grano de Oro, donde los propios vecinos colaboraron en la búsqueda que permitió localizar al sospechoso.

Las autoridades deberán determinar ahora las medidas judiciales que se tomarán contra el detenido.