Un despliegue de la Policía Penitenciaria permitió que tres hijos de Edwin Vega López, conocido como “Pecho de Rata”, acudieran este viernes a la vela de su hermano, Kishner López Bryan, en San Pedro de Montes de Oca.

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Los privados de libertad, un hombre y dos mujeres de apellidos López Tyndall, fueron trasladados desde los centros penitenciarios El Buen Pastor y La Reforma hasta la funeraria donde se realizaban las honras fúnebres.

En 3 puntos Un despliegue de la Policía Penitenciaria permitió que tres hijos de Edwin Vega López, conocido como “Pecho de Rata”, acudieran este viernes a la vela de su hermano, Kishner López Bryan, en San Pedro de Montes de Oca. Los privados de libertad, un hombre y dos mujeres de apellidos López Tyndall, fueron trasladados desde los centros penitenciarios El Buen Pastor y La Reforma hasta la funeraria donde se realizaban las honras fúnebres. Su muerte motivó la solicitud para que sus hermanos, quienes permanecen privados de libertad, pudieran despedirse de él durante las honras fúnebres.

Dos de ellos figuran como investigados en el caso Riverside. Aunque pudieron permanecer unos minutos junto al féretro para despedirse de su hermano, no recibieron autorización para asistir al entierro.

El traslado se concretó después de que una jueza penal de Limón autorizara la salida temporal de los tres reclusos. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, había anunciado el jueves que se realizaría el operativo para permitirles participar en el proceso fúnebre.

La movilización requirió un importante despliegue de oficiales penitenciarios para garantizar la custodia durante el recorrido y la permanencia en la funeraria.

La autorización también fue objeto de un intento de oposición por parte del Ministerio Público. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales presentó un recurso de revocatoria con el propósito de impedir que los imputados abandonaran la cárcel para asistir al funeral.

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Sin embargo, la gestión no prosperó y los tres privados de libertad pudieron llegar a la vela, aunque su participación se limitó a ese breve encuentro familiar.

Kishner López Bryan murió la tarde del martes 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia.

De acuerdo con la información disponible, el fallecimiento se habría producido por causas naturales. En apariencia, el hombre enfrentaba desde hacía algún tiempo un problema cardíaco.

Su muerte motivó la solicitud para que sus hermanos, quienes permanecen privados de libertad, pudieran despedirse de él durante las honras fúnebres.

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