Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán esta noche un auténtico adelanto de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, cuando se enfrenten a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Aunque el compromiso corresponde a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026, el enfrentamiento tiene un ingrediente especial: ambos equipos volverán a verse las caras dentro de pocos días para disputar el título más importante del fútbol de clubes de Centroamérica.

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En 3 puntos Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán esta noche un auténtico adelanto de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, cuando se enfrenten a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Aunque el compromiso corresponde a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026, el enfrentamiento tiene un ingrediente especial: ambos equipos volverán a verse las caras dentro de pocos días para disputar el título más importante del fútbol… El juego será transmitido por la señal de FUTV.

El partido de este lunes será el primero de tres enfrentamientos entre brumosos y manudos en apenas dos semanas, una seguidilla que promete elevar la rivalidad entre ambos clubes.

Los dirigidos por Amarini Villatoro llegan al compromiso ubicados en la tercera posición del campeonato nacional, con 31 puntos, mientras que Alajuelense ocupa el cuarto puesto con 29 unidades.

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Por eso, además del componente emocional y de rivalidad que representa enfrentar al próximo adversario en una final internacional, ambos clubes tienen puntos importantes en disputa en la lucha por la clasificación nacional.

El juego será transmitido por la señal de FUTV.