Detrás de la sonrisa, el sentido del humor y la cercanía con los fieles que caracterizaron al papa Francisco, se escondía una intensa lucha espiritual que muy pocas personas conocían.

Este martes 24 de noviembre, el Vaticano saca a la luz una recopilación de las anotaciones privadas de Jorge Mario Bergoglio, en las que el fallecido pontífice asegura haber visto al diablo en tres ocasiones e incluso relata una experiencia que describe como una visión de la entrada al infierno.

Las revelaciones forman parte del libro El diario íntimo del papa Francisco, elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández a partir de escritos que el religioso realizó durante más de tres décadas.

“He visto al diablo”, dejó anotado Francisco en su diario.

En 3 puntos Detrás de la sonrisa, el sentido del humor y la cercanía con los fieles que caracterizaron al papa Francisco, se escondía una intensa lucha espiritual que muy pocas personas conocían. Este martes 24 de noviembre, el Vaticano saca a la luz una recopilación de las anotaciones privadas de Jorge Mario Bergoglio. La obra permite conocer una faceta hasta ahora poco explorada del primer papa latinoamericano de la historia: la de un hombre que, pese a ocupar el cargo más importante de la Iglesia católica, también enfrentaba temores.

Dos de las experiencias ocurrieron cuando Bergoglio ejercía su ministerio en Buenos Aires, Argentina. La primera mientras se encontraba en un automóvil y la segunda durante la celebración de una misa.

La tercera ocurrió en Roma, durante una reunión, después de su controversial visita a Chile en 2018.

En esta última ocasión, Francisco aseguró haber escuchado la voz del demonio, cuyo sonido permaneció grabado en su memoria.

El religioso también describió en sus escritos la mirada amenazante y tentadora que atribuyó al diablo.

En junio de 2018, Francisco dejó constancia de otra experiencia espiritual que le provocó temor y ante la cual recurrió al rosario.

Estas anotaciones coinciden con un periodo particularmente complicado para su pontificado, cuando comenzó a comprender la gravedad de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en Chile.

El diario recoge el dolor y la vergüenza que experimentó ante aquellos escándalos.

Los escritos también revelan que entre 2021 y 2022 Francisco atravesó una profunda crisis espiritual, en medio del deterioro de su salud y las presiones derivadas de dirigir la Iglesia católica.

El pontífice llegó a cuestionar su capacidad para ejercer el cargo, reconoció sus propias tentaciones relacionadas con el poder y manifestó su temor de causar daño a otras personas.

Encontró en la oración, su devoción a la Virgen María y la confianza en la misericordia de Dios una forma de superar aquella etapa.

Sin embargo, no todo lo que Francisco dejó escrito ha sido revelado.

El cardenal Fernández confirmó que algunas anotaciones fueron realizadas mediante signos extraños, semejantes a jeroglíficos, cuya interpretación decidió no intentar por respeto a la voluntad del fallecido pontífice.

También se excluyeron detalles relacionados con la intimidad de personas que todavía están vivas.

Fue el propio papa León XIV quien localizó la caja que contenía los documentos privados de su antecesor y se la entregó al cardenal para preparar la publicación.

El libro reúne anotaciones realizadas entre diciembre de 1992 y agosto de 2024, ocho meses antes del fallecimiento de Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025.

La obra permite conocer una faceta hasta ahora poco explorada del primer papa latinoamericano de la historia: la de un hombre que, pese a ocupar el cargo más importante de la Iglesia católica, también enfrentaba temores, tentaciones y profundas batallas espirituales.