Colombia amanece este martes 24 de noviembre conmocionada por un violento atentado contra la sede de la Gobernación del Meta, en la ciudad de Villavicencio, que deja decenas de personas heridas y cuantiosos daños materiales.

La fuerte explosión registrada la noche del lunes provoca la destrucción parcial de varios edificios, daños en establecimientos comerciales, viviendas y vehículos, así como interrupciones en el suministro eléctrico.

El balance confirmado por las autoridades locales asciende a 23 personas heridas, entre ellas una niña de nueve años. Sin embargo, reportes posteriores elevan la cifra a 25 lesionados.

En 3 puntos Colombia amanece este martes 24 de noviembre conmocionada por un violento atentado contra la sede de la Gobernación del Meta, en la ciudad de Villavicencio, que deja decenas de personas heridas y cuantiosos daños materiales. La fuerte explosión registrada la noche del lunes provoca la destrucción parcial de varios edificios, daños en establecimientos comerciales, viviendas y vehículos, así como interrupciones en el suministro eléctrico. La violencia vuelve a generar preocupación en Colombia, donde las autoridades mantienen una ofensiva contra organizaciones armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

Hasta el momento no se reportan fallecidos.

Los afectados reciben atención en seis centros médicos de la ciudad, algunos con fracturas, traumatismos y otras lesiones producto de la explosión.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción provocada por el atentado, con edificios severamente dañados, comercios destrozados y calles cubiertas de escombros.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informa que más de 85 predios presentan daños, aunque la cantidad de propiedades afectadas podría acercarse a las 500.

Entre las edificaciones perjudicadas figuran la sede de la Gobernación del Meta, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la casa parroquial y varios establecimientos comerciales.

Durante este martes, los equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y en la evaluación de las estructuras afectadas.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, revela que los primeros informes de inteligencia apuntan a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias Iván Mordisco.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el atentado constituye una represalia por las recientes operaciones de la Fuerza Pública contra esa organización criminal.

Sin embargo, la autoría del ataque todavía no está plenamente confirmada.

La Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta ofrecen una recompensa de hasta 150 millones de pesos colombianos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condena enérgicamente el atentado y anuncia que este martes se trasladará a Villavicencio para encabezar un consejo de seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ordena el despliegue de recursos policiales, militares y de inteligencia para esclarecer los hechos.

El atentado ocurre precisamente en vísperas del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC, suscrito el 24 de noviembre de 2016.

La violencia vuelve a generar preocupación en Colombia, donde las autoridades mantienen una ofensiva contra organizaciones armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y otras actividades criminales.