¿Cuándo y a qué hora juega Costa Rica contra Ecuador y Argentina? Estos son los canales para ver los partidos

La Selección de Costa Rica tendrá dos importantes compromisos internacionales durante los próximos días, cuando enfrente a Ecuador y Argentina en una gira por Sudamérica que marcará el inicio oficial de Bryan Ruiz como entrenador permanente del equipo nacional.

Los aficionados podrán disfrutar de ambos encuentros sin necesidad de contratar televisión por cable, ya que serán transmitidos por los canales 6 y 7.

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Costa Rica contra Ecuador: viernes 13 de noviembre

El primer compromiso de la Tricolor será este viernes 13 de noviembre frente a Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.

En 3 puntos La Selección de Costa Rica tendrá dos importantes compromisos internacionales durante los próximos días. Los aficionados podrán disfrutar de ambos encuentros sin necesidad de contratar televisión por cable, ya que serán transmitidos por los canales 6 y 7. De esta manera, los aficionados costarricenses tendrán dos citas futbolísticas para marcar en el calendario: viernes 13 a las 6:00 p. m. y martes 17 a las 5:00 p. m., ambas con transmisión por televisión abierta.

El encuentro comenzará a las 6:00 p. m., hora de Costa Rica, y podrá observarse en vivo por Repretel, canal 6, y Teletica, canal 7.

También estará disponible mediante la aplicación TDMAX.

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Para quienes prefieran seguir el encuentro por radio, las opciones serán Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Costa Rica contra Argentina: martes 17 de noviembre

Cuatro días después, la Selección Nacional enfrentará uno de sus retos más atractivos del año al medirse contra Argentina, dirigida por Lionel Scaloni.

El encuentro se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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El partido está programado para las 5:00 p. m., hora de Costa Rica, según el calendario publicado por la Federación Costarricense de Fútbol, aunque anteriormente se había advertido que el horario estaba sujeto a confirmación.

Al igual que el compromiso contra Ecuador, los aficionados podrán observarlo por Repretel, canal 6, y Teletica, canal 7.

También se contempla su transmisión mediante TDMAX y las emisoras Columbia, Monumental y Teletica Radio.

Ecuador vs. Costa Rica | Viernes 13 de noviembre | 6:00 p. m. | Canales 6 y 7

Argentina vs. Costa Rica | Martes 17 de noviembre | 5:00 p. m. | Canales 6 y 7

Bryan Ruiz inicia una nueva etapa con la Tricolor

Estos encuentros tendrán un significado especial para Bryan Ruiz, quien asumió oficialmente la dirección técnica de la Selección Nacional después de conseguir dos victorias durante su etapa como entrenador interino.

El exfutbolista dirigió anteriormente los partidos contra Nicaragua y Haití, ambos con resultados favorables para Costa Rica.

Ahora tendrá la oportunidad de medir a su equipo frente a dos selecciones sudamericanas de alto nivel, en una gira que también servirá para evaluar a los futbolistas convocados y continuar construyendo su propuesta de juego.

La Tricolor inició su preparación el lunes 9 de noviembre en el Proyecto Gol y viajó el miércoles hacia Ecuador. Una vez concluido el primer amistoso, la delegación se trasladará a Argentina para cerrar su calendario internacional de 2026.

De esta manera, los aficionados costarricenses tendrán dos citas futbolísticas para marcar en el calendario: viernes 13 a las 6:00 p. m. y martes 17 a las 5:00 p. m., ambas con transmisión por televisión abierta.