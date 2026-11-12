¡El fútbol nacional baja las revoluciones pero los grandes no descansan! Así aprovechan el parón Saprissa, Cartaginés, Alajuelense, Herediano y Sporting

El campeonato nacional entra en un periodo de pausa y los principales clubes del país aprovechan estos días para recuperar futbolistas, ajustar detaEl fútbol costarricense vive días de pausa, pero en las oficinas y campos de entrenamiento de los principales equipos la actividad no se detiene.

Saprissa, Cartaginés, Alajuelense, Herediano y Sporting tienen objetivos diferentes, pero comparten una misma preocupación: aprovechar el receso para llegar en las mejores condiciones posibles al cierre del Torneo de Apertura 2026.

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En el caso del Deportivo Saprissa, dirigido por Hernán Medford, la prioridad pasa por recuperar futbolistas, administrar las cargas físicas y mantener la concentración de un equipo que pelea por terminar en lo más alto de la clasificación. Los morados quieren regresar sin perder el impulso que los llevó nuevamente al liderato.

En 3 puntos El campeonato nacional entra en un periodo de pausa y los principales clubes del país aprovechan estos días para recuperar futbolistas, ajustar detaEl fútbol costarricense vive días de pausa. Saprissa, Cartaginés, Alajuelense, Herediano y Sporting tienen objetivos diferentes, pero comparten una misma preocupación: aprovechar el receso para llegar en las mejores condiciones posibles al cierre del Torneo de Apertura 2026. Porque cuando vuelva a rodar el balón, ya no habrá demasiado margen para equivocaciones.

Cartaginés, bajo las órdenes del guatemalteco Amarini Villatoro, también tiene una tarea importante. Los brumosos buscan mantener la regularidad que han mostrado durante el campeonato y aprovechar el tiempo disponible para preparar un cierre exigente, sin perder de vista el desafío internacional que representa la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense.

En la Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez tiene que administrar un panorama particular. Los rojinegros afrontan la recta final del torneo nacional y, al mismo tiempo, tienen la mirada puesta en la final centroamericana. La recuperación física, el trabajo táctico y la disponibilidad de sus seleccionados serán aspectos determinantes.

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Por su parte, el Club Sport Herediano atraviesa una realidad diferente. Después de quedar fuera de la pelea por la clasificación, el conjunto florense tiene tiempo para revisar lo ocurrido durante el campeonato, evaluar necesidades de la plantilla y comenzar a pensar en la reconstrucción deportiva de cara al próximo torneo.

Sporting, mientras tanto, no puede darse el lujo de bajar la guardia. El conjunto josefino continúa involucrado en la lucha por los primeros lugares y necesita mantener la intensidad competitiva para afrontar las últimas jornadas con posibilidades de pelear por la clasificación.

El receso también representa un reto para los cuerpos técnicos: algunos futbolistas están concentrados con la Selección Nacional de Bryan Ruiz, mientras los demás continúan trabajando con sus respectivos clubes.

La pausa puede convertirse en una aliada para recuperar energías, corregir errores y recuperar piezas importantes, pero también representa un riesgo: perder continuidad cuando la competencia exige máxima concentración.

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Con las últimas jornadas acercándose, la pregunta está sobre la mesa: ¿quién aprovechará mejor estos días de descanso y preparación?

Porque cuando vuelva a rodar el balón, ya no habrá demasiado margen para equivocaciones. El cierre del Apertura 2026 promete emociones, presión y una lucha que todavía tiene mucho por contar.