Un trabajador que se desempeñaba como gruero murió la mañana de este martes en Siquirres, Limón, luego de que una excavadora volcara y cayera sobre él mientras realizaba maniobras para colocarla en la plataforma de una grúa.

La víctima fue identificada preliminarmente como Franklin Robinson, vecino de la zona y conocido por su actividad laboral en ese cantón limonense.

En 3 puntos Un trabajador que se desempeñaba como gruero murió la mañana de este martes en Siquirres, Limón. La víctima fue identificada preliminarmente como Franklin Robinson, vecino de la zona y conocido por su actividad laboral en ese cantón limonense. Las circunstancias exactas en que la excavadora perdió estabilidad y provocó el accidente deberán ser determinadas por las autoridades a cargo de la investigación.

De acuerdo con la información inicial, el hombre se encontraba trabajando en el traslado de maquinaria pesada cuando ocurrió el accidente. Durante el proceso para subir la excavadora a la plataforma, el equipo perdió estabilidad y se volcó hacia uno de sus costados.

La maquinaria terminó cayendo sobre Robinson, quien se encontraba manipulando la grúa al momento del incidente. El impacto le provocó la muerte en el lugar.

Tras lo ocurrido, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron hasta el sitio para efectuar las diligencias correspondientes.

Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

Además, las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad del fallecido, ya que el nombre de Franklin Robinson corresponde a una identificación preliminar.

Las circunstancias exactas en que la excavadora perdió estabilidad y provocó el accidente deberán ser determinadas por las autoridades a cargo de la investigación.