El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, denunció públicamente haber sido intimidado por un motociclista mientras viajaba en automóvil junto a su pareja, Stephanie, durante este martes 24 de noviembre.

Según relató en un video publicado en sus redes sociales, el sujeto rodeó en varias ocasiones el vehículo en el que se trasladaban, se acercó a la ventana del conductor y realizó con una mano un gesto que simulaba apuntarles con un arma de fuego.

Robles evitó revelar el sitio donde ocurrió el episodio. Explicó que tomó esa decisión por motivos de seguridad y para no exponer información que permita establecer sus recorridos habituales.

El exlegislador difundió una fotografía del motociclista y solicitó colaboración para identificarlo. También pidió a quienes tengan información o grabaciones de cámaras de seguridad que se las hagan llegar de manera privada y anónima.

En 3 puntos El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, denunció públicamente haber sido intimidado por un motociclista mientras viajaba en automóvil junto a su pareja, Stephanie, durante este martes 24 de noviembre. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, el sujeto rodeó en varias ocasiones el vehículo en el que se trasladaban. Hasta el momento, la información aportada corresponde al relato público del exdiputado.

Indicó que ya realizan gestiones para ubicar al sospechoso y reunir los datos necesarios para presentar una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En su mensaje, Robles afirmó que ni él ni su pareja tienen problemas con otras personas, enemigos conocidos o vínculos con actividades ilícitas. A partir de esa posición, responsabilizó políticamente al Gobierno de la República por cualquier agresión o amenaza que puedan sufrir.

El exdiputado relacionó lo ocurrido con el ambiente de confrontación que, a su criterio, se ha generado alrededor de las críticas al Poder Ejecutivo y cuestionó las declaraciones de la asesora presidencial Pilar Cisneros sobre los ataques contra la prensa.

Robles hizo referencia a las manifestaciones de Cisneros en torno a las críticas dirigidas a periodistas y al contexto posterior al asesinato de Camilo Rodríguez. En particular, cuestionó que se minimicen o justifiquen expresiones de confrontación contra quienes ejercen la libertad de expresión.

“Crear un clima de violencia va a seguir normalizando que en este país tengamos que sufrir la amenaza, el ataque, el golpe o incluso algunas personas el riesgo en su vida porque aquí se piensa diferente o se ejerce un rol en la sociedad”, manifestó.

También instó al Gobierno a promover un ambiente de calma, paz y diálogo, y a dejar de incentivar el odio por diferencias políticas o por las críticas a la gestión pública.

El exlegislador insistió en que la violencia y las amenazas no pueden convertirse en una respuesta ante el disenso. Señaló que cuestionar decisiones gubernamentales, denunciar posibles actos de corrupción y plantear posiciones distintas forman parte del ejercicio democrático.

“Cuarto, no nos vamos a silenciar. Es la responsabilidad democrática que tenemos”, expresó.

Robles reiteró su petición de ayuda para identificar al motociclista y aseguró que la información que reciban será utilizada para proceder ante las autoridades.

“Disentir, no estar de acuerdo, poder intercambiar criterios, no tener que pensar igual es posible. Pero la violencia no podemos aceptarla y debemos denunciarla”, concluyó.

Hasta el momento, la información aportada corresponde al relato público del exdiputado. La identificación del motociclista y las circunstancias del incidente deberán ser esclarecidas mediante las diligencias correspondientes.