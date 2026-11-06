Graves problemas para Herediano en la construcción de su nuevo estadio: Enfrentan una orden de demolición

El nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero suma un nuevo problema en su camino hacia la apertura. La Municipalidad de Heredia determinó que parte de la construcción ocupa terrenos correspondientes al derecho de vía público y emitió una orden para retirar las estructuras involucradas.

El caso fue revelado por ElMundo.CR, que obtuvo información de la Municipalidad sobre el procedimiento administrativo iniciado contra el proyecto, a cargo de Fuerza Herediana.

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La afectación corresponde a 150,40 metros cuadrados de la avenida 1, Luis R. Flores. Según el levantamiento técnico municipal, la ocupación se distribuye en cinco niveles e involucra seis cerchas metálicas.

La situación adquiere relevancia porque este viernes 6 de noviembre se cumplen seis años desde que se colocó la primera piedra del nuevo estadio. Pese al tiempo transcurrido, el Club Sport Herediano todavía no cuenta con una fecha exacta para que sus aficionados y asociados puedan utilizar el inmueble.

En 3 puntos El nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero suma un nuevo problema en su camino hacia la apertura. El caso fue revelado por ElMundo.CR, que obtuvo información de la Municipalidad sobre el procedimiento administrativo iniciado contra el proyecto, a cargo de Fuerza Herediana. Por ahora, el futuro de las estructuras cuestionadas depende del desenlace del procedimiento administrativo.

La orden municipal y el recurso pendiente

El procedimiento comenzó después de que la Sección de Topografía elaborara el informe MH-DIP-GT-174-2026, del 1.º de setiembre de este año, en el que identificó la invasión del espacio público.

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La Municipalidad sostuvo ante ElMundo.CR que no autorizó la ocupación de ese terreno.

Posteriormente, el 18 de setiembre, emitió la resolución MH-AMH-321-2026, con la que ordenó el “desmontaje, demolición y retiro de los elementos constructivos que ocupan o se proyectan sobre el derecho de vía”.

La disposición no contempla derribar todo el estadio, sino intervenir únicamente los elementos señalados en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, la orden no está en firme. La Municipalidad confirmó que se presentó un recurso contra la resolución, por lo que la ejecución material permanece suspendida mientras se resuelve la impugnación.

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“El área técnica informa que el acto final fue recurrido. En consecuencia, la ejecución material de la demolición se encuentra sujeta a la firmeza del acto administrativo y al agotamiento de la etapa recursiva correspondiente”, respondió la institución al medio.

La Municipalidad no identificó a la persona o entidad que presentó el recurso ni detalló los argumentos utilizados para cuestionar la decisión.

Aunque la orden inicial contempla un plazo que se extiende hasta febrero, su cumplimiento dependerá del resultado de la etapa administrativa. Por ahora, no es posible asegurar que las demoliciones se realizarán en ese mes.

Un proyecto que sigue sin fecha de apertura

El problema municipal se suma a las dudas que todavía rodean la finalización del recinto florense.

En marzo pasado, Teletica.com publicó información que apuntaba a que el regreso del Herediano a su nuevo estadio estaba cada vez más cerca. No obstante, el proyecto continúa sin una fecha oficial de apertura.

La eventual intervención de las estructuras señaladas podría tener consecuencias en el desarrollo de las obras, aunque hasta ahora no se ha informado cuánto costaría realizar los trabajos ni si implicarían cambios adicionales en el diseño.

Como parte de su investigación, ElMundo.CR también envió consultas a Randall Castro, presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.

El medio solicitó conocer si la dirigencia estaba al tanto de la resolución, quién presentó el recurso administrativo y cuáles son los argumentos técnicos y jurídicos para oponerse a la orden municipal.

También preguntó si existe alguna alternativa de solución negociada con la Municipalidad y quién tendría que asumir los costos de retirar las estructuras.

Al momento de publicar su investigación, el medio indicó que seguía a la espera de una respuesta del dirigente.

Por ahora, el futuro de las estructuras cuestionadas depende del desenlace del procedimiento administrativo. Mientras tanto, el nuevo Rosabal Cordero llega a su sexto aniversario desde el inicio de las obras sin una fecha definida para recibir nuevamente a la afición herediana.