¡Golpe para La Sele! Navas se pierde los partidos ante Ecuador y Argentina: ¿Qué le pasó?

Malas noticias para la Tricolor. El experimentado guardameta Keylor Navas no podrá defender el arco de Costa Rica en los encuentros amistosos frente a Ecuador y Argentina, correspondientes a la próxima fecha FIFA de noviembre.

El seleccionador nacional, Bryan Ruiz, explicó que el portero presenta una molestia física en una de sus rodillas y necesita someterse a un procedimiento médico para atender el problema.

Publicidad

Según detalló el entrenador, Navas deberá guardar aproximadamente diez días de reposo, situación que le impedirá incorporarse a la convocatoria para estos dos compromisos internacionales.

En 3 puntos Malas noticias para la Tricolor. El experimentado guardameta Keylor Navas no podrá defender el arco de Costa Rica en los encuentros amistosos frente a Ecuador y Argentina, correspondientes a la próxima fecha FIFA de noviembre. El seleccionador nacional, Bryan Ruiz, explicó que el portero presenta una molestia física en una de sus rodillas y necesita someterse a un procedimiento médico para atender el problema. La Tricolor pierde a uno de sus futbolistas más experimentados justo antes de afrontar dos partidos que exigirán máxima concentración.

Lo particular del caso es que Keylor tenía disposición de incorporarse a la Selección Nacional. Incluso, habría manifestado su interés de estar presente si era convocado. Sin embargo, la prioridad será atender su situación física y evitar que la molestia pueda agravarse.

La ausencia del guardameta representa un importante contratiempo para Bryan Ruiz, quien tendrá que buscar alternativas para defender el arco costarricense.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Costa Rica visitará a Ecuador el próximo 13 de noviembre en Quito y posteriormente enfrentará a Argentina el 17 de noviembre en Córdoba.

Serán dos pruebas exigentes para una Tricolor que busca consolidar su nuevo proceso y medir su nivel ante rivales de importante categoría internacional.

Entre las alternativas que contempla el cuerpo técnico aparecen Patrick Sequeira y Abraham Madriz, quienes podrían asumir la responsabilidad de defender el marco nacional durante estos compromisos.

Keylor Navas, mientras tanto, concentrará sus esfuerzos en recuperarse de su molestia física.

Publicidad

La gran interrogante ahora es cuándo podrá regresar a las canchas y volver a ponerse los guantes de la Selección Nacional.

La Tricolor pierde a uno de sus futbolistas más experimentados justo antes de afrontar dos partidos que exigirán máxima concentración.