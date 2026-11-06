Bryan Ruiz exige compromiso total en su primera convocatoria oficial con La Sele

El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Bryan Ruiz, dio a conocer este viernes 6 de noviembre su primera convocatoria oficial para los compromisos amistosos ante Ecuador y Argentina, correspondientes a la próxima fecha FIFA.

Durante sus declaraciones, el estratega explicó que elegir a los futbolistas no fue una tarea sencilla, pues buscó conformar un grupo que se adapte a su idea de juego y que responda a las necesidades del equipo patrio.

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En 3 puntos El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Bryan Ruiz, dio a conocer este viernes 6 de noviembre su primera convocatoria oficial para los compromisos amistosos ante Ecuador y Argentina, correspondientes a la próxima fecha FIFA. Durante sus declaraciones, el estratega explicó que elegir a los futbolistas no fue una tarea sencilla, pues buscó conformar un grupo que se adapte a su idea de juego y que responda a las necesidades del equipo patrio. La Selección Nacional viajará a Sudamérica para medirse ante Ecuador el próximo 13 de noviembre y posteriormente enfrentará a Argentina el 17 del mismo mes.

“No es tan fácil, porque queremos no equivocarnos en este tipo de convocatorias, ser lo más justos posibles y también escoger jugadores que sintamos que se adapten a la idea de juego de la Selección”, manifestó Ruiz.

Además, el entrenador fue enfático en el compromiso que espera de quienes integren el equipo, independientemente de su experiencia con la camiseta nacional.

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“El que venga, sea llamado por primera vez o que ya tenga muchas participaciones con la Selección, tiene que tener el compromiso al 100%”, agregó.

La nómina está integrada por 23 jugadores, de los cuales siete militan en el extranjero y 16 pertenecen a clubes del campeonato nacional. También destaca la presencia de nueve futbolistas Sub-23, con un promedio de edad de 25,8 años.

Entre los nombres más destacados aparecen el delantero Manfred Ugalde, quien regresa a la Tricolor, y los experimentados Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas. Por otra parte, Keylor Navas no figura en la convocatoria debido a una molestia en una de sus rodillas que requiere intervención quirúrgica. Alonso Martínez también quedó fuera por lesión.

Como parte de la preparación, Alberth Barahona, Claudio Montero, Geancarlo Castro y José Vega se incorporarán a los entrenamientos del grupo durante los primeros días de trabajo.

La Selección Nacional viajará a Sudamérica para medirse ante Ecuador el próximo 13 de noviembre y posteriormente enfrentará a Argentina el 17 del mismo mes. Ambos compromisos representarán los primeros desafíos de Ruiz al frente del combinado patrio en esta nueva etapa.