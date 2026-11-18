Presuntas agresiones físicas contra personas privadas de libertad y posibles omisiones en la atención médica de pacientes con enfermedades graves encendieron las alertas de la Defensoría de los Habitantes durante una inspección al CACCO.

Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, explicó que durante la visita conversaron con personas privadas de libertad, así como con funcionarios técnicos, policiales y autoridades de Adaptación Social.

Publicidad

En 3 puntos Presuntas agresiones físicas contra personas privadas de libertad y posibles omisiones en la atención médica de pacientes con enfermedades graves encendieron las alertas de la Defensoría de los Habitantes durante una inspección al CACCO. Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, explicó que durante la visita conversaron con personas privadas de libertad, así como con funcionarios técnicos, policiales y autoridades de Adaptación Social. La Defensoría insistió en que las medidas de seguridad dentro de los centros penitenciarios deben aplicarse junto con el respeto a los derechos humanos de quienes permanecen bajo custodia del Estado.

Según detalló, los testimonios recibidos incluyeron denuncias sobre presuntas agresiones físicas por parte de un grupo específico de oficiales de seguridad del centro. Los internos señalaron que estos agentes supuestamente ingresan a los dormitorios en determinados momentos para golpearlos.

La jerarca indicó que, durante el recorrido, también observaron a algunas personas con lesiones en distintas partes del cuerpo. Esta situación será parte de las investigaciones que desarrollará la institución para esclarecer lo ocurrido.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Otro de los aspectos que generó preocupación está relacionado con los servicios de salud. De acuerdo con Cruickshank, varios privados de libertad, entre ellos pacientes con enfermedades crónicas y padecimientos especiales como cáncer, manifestaron que todavía no han recibido una valoración médica o que no cuentan con el tratamiento que necesitan.

La inspección también permitió identificar que el centro no dispone de mecanismos para que la población penitenciaria pueda comunicarse con la Defensoría y presentar quejas directamente ante esa institución.

Cruickshank explicó que estas visitas forman parte de las labores de fiscalización de la Defensoría en centros públicos y tienen como objetivo verificar que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales y garanticen condiciones adecuadas en la prestación de los servicios.

Ante la gravedad de los señalamientos, la institución anunció que analizará técnicamente cada situación y recordó a las autoridades penitenciarias que está prohibido tomar represalias contra las personas privadas de libertad que brindaron información durante la inspección.

La Defensoría insistió en que las medidas de seguridad dentro de los centros penitenciarios deben aplicarse junto con el respeto a los derechos humanos de quienes permanecen bajo custodia del Estado.