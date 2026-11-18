El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aprobó una transferencia solidaria de ₡785 millones para apoyar financieramente al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), instituciones que solicitaron recursos extraordinarios para atender sus necesidades presupuestarias durante el 2026.

La decisión se tomó en la sesión ordinaria número 39-2026, realizada el pasado 10 de noviembre, luego de que ambas universidades expusieran las limitaciones que enfrentan tras la reducción de recursos aprobada en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

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En 3 puntos El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aprobó una transferencia solidaria de ₡785 millones para apoyar financieramente al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y a la Universidad… La decisión se tomó en la sesión ordinaria número 39-2026, realizada el pasado 10 de noviembre. Para concretar el aporte, se solicitó preparar de inmediato la modificación presupuestaria y coordinar con ambas universidades la incorporación de los recursos.

Del dinero aprobado, el TEC recibirá ₡284 millones, mientras que la UNED contará con ₡501 millones. En el caso de esta última institución, ₡284 millones se asignarán como transferencias corrientes y los restantes ₡217 millones como transferencias de capital.

Para reunir los recursos, CONARE realizó ajustes en su propia planificación presupuestaria. Entre las medidas aplicadas estuvieron la contención del gasto, la revisión de prioridades, la identificación de contrataciones que podían prescindirse y el aplazamiento de proyectos de infraestructura previstos para este año.

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La institución también decidió posponer iniciativas como la compra de bases de datos especializadas y otros proyectos que estaban programados para el 2026. Según explicó el Consejo, estas decisiones tendrán efectos en el desarrollo de actividades y servicios destinados a fortalecer las capacidades técnicas y de información del sistema universitario estatal.

Los ₡785 millones provienen de distintas fuentes: ₡283 millones del FEES institucional, ₡285 millones del FEES Fondo del Sistema, ₡100 millones incorporados en el flujo presupuestario de 2026 y ₡117 millones relacionados con el proyecto de la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados (ORE).

CONARE aclaró que el dinero no corresponde a recursos ociosos ni a fondos que carecieran de una finalidad institucional. Por el contrario, aseguró que su disponibilidad fue posible mediante la reorganización de prioridades y la postergación de otras necesidades propias.

El Consejo también señaló que la transferencia representa un respaldo parcial y no cubre la totalidad de los requerimientos financieros planteados por el TEC y la UNED.

Para concretar el aporte, se solicitó preparar de inmediato la modificación presupuestaria y coordinar con ambas universidades la incorporación de los recursos. Sin embargo, el giro se realizará únicamente cuando la Contraloría General de la República apruebe los presupuestos extraordinarios de las dos instituciones.