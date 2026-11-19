Los costarricenses que mantienen deudas por tarjetas de crédito, préstamos personales o compras a plazo en establecimientos comerciales cuentan desde esta semana con una nueva protección legal frente a los cobros excesivos por atrasos en sus pagos.

Se trata de la Ley 10.658, denominada Ley para Eliminar Abusos en Cobros por Mora, publicada el pasado 17 de noviembre en el diario oficial La Gaceta, con la cual se establecen límites a los intereses moratorios y se refuerzan las regulaciones sobre los cargos administrativos aplicados a los deudores.

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La normativa abarca tanto a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), como bancos, cooperativas y financieras, como a los establecimientos comerciales que ofrecen financiamiento directamente a sus clientes.

Esto incluye operaciones crediticias en tiendas de electrodomésticos, almacenes y otros comercios que permiten adquirir productos mediante pagos en cuotas.

En 3 puntos Los costarricenses que mantienen deudas por tarjetas de crédito, préstamos personales o compras a plazo en establecimientos comerciales cuentan desde esta semana con una nueva protección legal frente a los cobros excesivos por atrasos en… Se trata de la Ley 10.658, denominada Ley para Eliminar Abusos en Cobros por Mora, publicada el pasado 17 de noviembre en el diario oficial La Gaceta. La nueva legislación no elimina las deudas ni la obligación de pagar intereses por atrasos.

Uno de los principales cambios establece que la tasa de interés por mora no podrá superar en más de dos puntos porcentuales la tasa de interés corriente pactada en el contrato.

Por ejemplo, si un crédito tiene una tasa de interés ordinaria del 20 por ciento anual, el interés moratorio no podrá superar el 22 por ciento anual.

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Además, estos intereses únicamente podrán calcularse sobre la parte del capital cuyo pago se encuentre atrasado y no sobre los intereses corrientes pendientes.

La legislación también limita los cargos administrativos por gestiones de cobro, los cuales deberán cumplir con las condiciones legales vigentes y aparecer debidamente detallados en los estados de cuenta.

Entre esas condiciones se establece que las gestiones administrativas de cobranza deben ser comprobables y que el cargo no puede superar el 5 por ciento del abono al capital en mora, con un máximo de 12 dólares. Asimismo, solo podrá aplicarse a partir del quinto día de atraso y una vez al mes.

La iniciativa fue impulsada por la exdiputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, con el objetivo de fortalecer la protección de los consumidores frente a prácticas abusivas en las operaciones crediticias.

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Sin embargo, su entrada en vigencia estuvo marcada por una prolongada demora.

Aunque la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto el 13 de febrero de 2025, su publicación oficial se concretó hasta el 17 de noviembre de 2026, es decir, 642 días después.

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó el atraso del Poder Ejecutivo, al considerar que durante ese periodo miles de consumidores permanecieron sin las protecciones adicionales contempladas en la legislación.

El legislador también señaló que la demora permitió que las entidades financieras y comerciales continuaran aplicando condiciones de cobro que la nueva normativa busca limitar.

Con su entrada en vigencia, los prestamistas deberán ajustar sus cobros a las disposiciones legales, mientras que los consumidores tendrán mayores herramientas para cuestionar cargos que excedan los límites establecidos.

La nueva legislación no elimina las deudas ni la obligación de pagar intereses por atrasos, pero establece reglas más estrictas para evitar cobros desproporcionados y fortalecer la transparencia en las relaciones entre acreedores y deudores.