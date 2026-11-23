La fiesta de fin de año de Teletica comenzará antes de lo esperado y esta vez podría llegar hasta la puerta de su casa. El famoso Automóvil de El Chinamo volverá a recorrer Costa Rica con una propuesta que promete risas, sorpresas y premios en efectivo.

Carlos Álvarez será el encargado de conducir esta aventura por las siete provincias del país, en busca de costarricenses dispuestos a demostrar sus habilidades y llevarse hasta ₡150.000.

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La dinámica es sencilla, pero promete poner a más de uno en aprietos. Una o dos personas podrán subir al llamativo vehículo para participar en tres desafíos: cantar, imitar y actuar.

En 3 puntos La fiesta de fin de año de Teletica comenzará antes de lo esperado y esta vez podría llegar hasta la puerta de su casa. Carlos Álvarez será el encargado de conducir esta aventura por las siete provincias del país, en busca de costarricenses dispuestos a demostrar sus habilidades y llevarse hasta ₡150.000. Con música, humor y entretenimiento, El Chinamo buscará nuevamente convertirse en uno de los principales protagonistas de las celebraciones de fin de año de los costarricenses.

Cada prueba superada representará un premio de ₡50.000, por lo que quienes consigan completar satisfactoriamente los tres retos podrán regresar a casa con ₡150.000 en efectivo.

Pero el dinero no será la única recompensa. Los ganadores también recibirán una mesa para asistir a El Chinamo junto a cuatro familiares y disfrutar en vivo del ambiente festivo que caracteriza al programa.

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El recorrido arrancará este miércoles 25 de noviembre en Heredia y continuará por diferentes puntos del territorio nacional.

- Sábado 28 de noviembre: Guanacaste y Puntarenas.

Aunque todavía no se han detallado los puntos específicos donde se detendrá el vehículo, los organizadores invitan a los ciudadanos a estar atentos a su paso por las comunidades.

El automóvil será fácil de reconocer gracias a su colorida decoración, inspirada en el ambiente navideño y festivo de El Chinamo.

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La iniciativa servirá como antesala del regreso del popular espacio televisivo, que comenzará su temporada el próximo lunes 14 de diciembre, a las 8:00 p. m., por Teletica.

Con música, humor y entretenimiento, El Chinamo buscará nuevamente convertirse en uno de los principales protagonistas de las celebraciones de fin de año de los costarricenses.