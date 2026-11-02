Casi 50 privadas de libertad se gradúan en el INA y están listas para fabricar uniformes del CACCO

Un total de 48 mujeres privadas de libertad recibieron este lunes 105 títulos técnicos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), durante una ceremonia realizada en el taller textil del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, en San Rafael Arriba de Desamparados.

La graduación forma parte del plan Cero Ocio, una iniciativa que busca ofrecer capacitación y oportunidades de trabajo productivo a las personas privadas de libertad, con el objetivo de que puedan adquirir herramientas para incorporarse al mercado laboral o desarrollar emprendimientos cuando recuperen su libertad.

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Además de prepararse en diferentes especialidades, las mujeres participan en la confección de uniformes destinados a la población penitenciaria de mayor peligrosidad que permanece bajo custodia en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Los 105 títulos entregados corresponden a cinco áreas de formación: control de calidad en procesos operacionales de máquina plana, técnicas básicas de operación de máquina plana industrial, optimización de procesos productivos y de calidad, trazo y corte industrial de prendas para uniformes penitenciarios y confección industrial de uniformes penitenciarios.

En 3 puntos Un total de 48 mujeres privadas de libertad recibieron este lunes 105 títulos técnicos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La graduación forma parte del plan Cero Ocio, una iniciativa que busca ofrecer capacitación y oportunidades de trabajo productivo a las personas privadas de libertad. Con la graduación de las 48 participantes y la incorporación de nueva maquinaria, el Ministerio de Justicia y Paz y el INA buscan consolidar un modelo que combina formación técnica.

Algunas de las participantes recibieron más de un certificado, tras completar satisfactoriamente varios módulos de capacitación.

“Hoy estamos viendo lo que significa Cero Ocio en la práctica. Son 48 mujeres que se preparan para ejercer un oficio cuando recuperen su libertad y que, al mismo tiempo, están contribuyendo a la seguridad nacional. Están confeccionando los uniformes de los criminales más peligrosos del país, sin que esta confección les cueste un cinco a los costarricenses. Esto es disciplina, capacitación, trabajo productivo y resultados concretos”, destacó el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

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INA donó maquinaria para ampliar la producción

Durante la actividad, el ministro Aguilar y el presidente ejecutivo del INA, Édgar Oviedo Blanco, firmaron las actas de donación definitiva de equipo industrial para fortalecer el taller textil.

La donación incluye 12 máquinas planas industriales, 10 máquinas overlock y un equipo de planchado a vapor. Estos recursos permitirán agilizar las distintas etapas de confección y acabado de las prendas.

Las máquinas planas facilitarán el trabajo simultáneo en las líneas de costura, mientras que las overlock permitirán mejorar los procesos de acabado de camisetas y bermudas. El equipo de vapor contribuirá a la presentación final de los uniformes.

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Oviedo calificó de gratificante la graduación de las participantes y destacó el compromiso del INA con el fortalecimiento del proyecto.

Ya confeccionaron 3.150 uniformes completos

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, el taller textil registra una producción de 3.150 uniformes completos, equivalentes a 6.300 prendas, destinados al CACCO.

Esta cantidad permite cubrir el 100% de la primera dotación para los 2.200 privados de libertad contemplados en la etapa inicial de ocupación del complejo penitenciario.

El objetivo ahora es continuar la confección para garantizar dos mudadas completas por persona. Para ello, el taller cuenta con materia prima suficiente para elaborar otros 5.000 uniformes, equivalentes a 10.000 prendas.

El proyecto comenzó a pequeña escala durante la primera quincena de julio de 2026. Posteriormente, el 24 de julio se utilizaron los primeros uniformes naranja en Máxima Seguridad de La Reforma, y en agosto el taller amplió sus operaciones con la participación de 35 mujeres privadas de libertad.

Con la graduación de las 48 participantes y la incorporación de nueva maquinaria, el Ministerio de Justicia y Paz y el INA buscan consolidar un modelo que combina formación técnica, producción de uniformes y preparación para la reinserción laboral.