Gobierno rompe el silencio por el asesinato del joven Derek en Cartago

El Gobierno de la República se refirió este miércoles, por primera vez, al asesinato de Derek, el estudiante de 13 años que murió durante una balacera ocurrida el fin de semana anterior en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El tema fue abordado durante la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, mediante un video grabado y proyectado durante la transmisión, que se realizó desde España, donde se encuentra de gira la presidenta Laura Fernández.

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En el material audiovisual, el Gobierno cuestionó que tres de las cinco personas detenidas inicialmente por la Fuerza Pública registraran antecedentes policiales o expedientes relacionados con distintos delitos.

Según el reporte, uno de los sospechosos, de apellidos Jiménez Hernández, tenía tres infracciones a la Ley de Psicotrópicos, una infracción a la Ley de Armas y un expediente por amenaza agravada.

En 3 puntos El Gobierno de la República se refirió este miércoles, por primera vez, al asesinato de Derek, el estudiante de 13 años que murió durante una balacera ocurrida el fin de semana anterior en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. El tema fue abordado durante la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, mediante un video grabado y proyectado durante la transmisión, que se realizó desde España, donde se encuentra de gira la presidenta Laura Fernández. Cabe recordar que las cinco personas detenidas inicialmente tras el ataque armado quedaron en libertad, luego de que las primeras diligencias no permitieran establecer, por el momento, un vínculo directo con el crimen.

Otro de los detenidos, de apellidos Quirós Vargas, registraba dos partes por tenencia de drogas, una orden de captura y antecedentes relacionados con violencia doméstica, agresión con arma, robo agravado y secuestro extorsivo.

El video también mencionó a un menor de 16 años, de apellidos Gutiérrez Calderón, quien, según el Gobierno, estaría vinculado con la estructura narcotraficante conocida como Los Maruja.

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El reporte recordó las circunstancias en las que murió el estudiante. Derek había salido a comprar un copo y, cuando regresaba a su vivienda, se detuvo a saludar a un vecino. A pocos metros de llegar a su casa, recibió un disparo por la espalda.

El niño cursaba sexto grado y estaba a menos de un mes y medio de graduarse. Además, participaba en la banda escolar y en actividades artísticas.

En el video, el Ejecutivo cuestionó los atrasos y errores que, a su criterio, se presentan en el sistema judicial y señaló que este tipo de situaciones afectan a las víctimas y sus familias.

“La justicia no puede seguir llegando tarde, equivocándose en sus sentencias o dejando casos en espera durante años y años, porque cuando la justicia falla, la impunidad gana terreno y los costarricenses pierden la confianza en que alguien responderá por los delitos”, indicó el reporte.

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El Gobierno sostuvo que decidió exponer estos casos para alzar la voz ante lo que considera fallos o “pifias” del Poder Judicial.

Después de la proyección del video, la presidenta Laura Fernández también se refirió a los cuestionamientos contra el Poder Judicial y manifestó que espera reunirse la próxima semana con su nueva presidenta, Patricia Vargas.

“Quisiera que no tuviéramos pifias en el Poder Judicial; sin embargo, ante los hechos que han acontecido en días recientes es imposible que no levantemos nuestra voz. Ahora bien, me entusiasma sobremanera que la próxima semana tendremos el anual su trabajo con la señora Patricia Vargas, nueva presidenta del Poder Judicial, con quien espero entablar un canal directo de comunicación y de trabajo en equipo bajo los principios constitucionales del buen gobierno”, declaró.

Cabe recordar que las cinco personas detenidas inicialmente tras el ataque armado quedaron en libertad, luego de que las primeras diligencias no permitieran establecer, por el momento, un vínculo directo con el crimen. La Fiscalía de Cartago ordenó nuevas diligencias, entre ellas pruebas de ADN, entrevistas e inspecciones de vehículos, para avanzar en la investigación.