Ganadero llevó a tribunales un acuerdo verbal y ganó reclamo por ₡25 millones

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de ₡25 millones a un ganadero por las mejoras y construcciones que realizó en una finca que alquilaba para desarrollar su actividad productiva.

La resolución determinó que existió un acuerdo verbal entre el arrendatario y el propietario del inmueble, mediante el cual este último se comprometió a reconocer una suma económica por parte de las obras realizadas en la propiedad.

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Para llegar a esa conclusión, los magistrados analizaron las pruebas testimoniales y documentales aportadas durante el proceso, así como tres contratos de arrendamiento que fueron formalizados entre 2012 y 2018.

En 3 puntos La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de ₡25 millones a un ganadero por las mejoras y construcciones que realizó en una finca que alquilaba para desarrollar su actividad productiva. La resolución determinó que existió un acuerdo verbal entre el arrendatario y el propietario del inmueble, mediante el cual este último se comprometió a reconocer una suma económica por parte de las obras realizadas en la propiedad. El caso llegó entonces a la Sala Primera, que finalmente resolvió a favor del ganadero y ordenó el pago de ₡25 millones por concepto de las mejoras realizadas en la propiedad arrendada.

Según explicó la Sala Primera en la resolución N.° 00110-2026, los testimonios permitieron establecer que el propietario estaba dispuesto a compensar al ganadero con ₡25 millones por las construcciones efectuadas en la finca.

Uno de los elementos que tomó en cuenta el tribunal fue el contenido de los contratos. En los dos primeros se establecía que las mejoras pasarían a formar parte del inmueble y que el propietario no tendría obligación de reconocer su valor al finalizar el alquiler.

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Sin embargo, esa condición desapareció en el tercer contrato, firmado en noviembre de 2017. Para la Sala, esa modificación respaldó la versión del arrendatario sobre la existencia de un compromiso de compensación.

La sentencia también aclaró que los ₡25 millones representan el monto máximo que debe reconocerse, debido a que no se demostró que las partes hubieran acordado pagar el valor total de las mejoras según su precio real o de mercado.

Un proceso que llegó hasta la Sala Primera

El conflicto judicial comenzó cuando el ganadero solicitó que se reconocieran las mejoras que había realizado durante el periodo en que alquiló la finca.

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En 2018 se inició un proceso de desalojo y, luego del fallecimiento del propietario, el arrendatario acudió a la vía agraria para reclamar el cumplimiento del acuerdo verbal.

En primera instancia, el Juzgado Agrario declaró procedente la solicitud, al considerar que las pruebas testimoniales y documentales respaldaban el reclamo.

No obstante, posteriormente el Tribunal Agrario revocó esa decisión.

El caso llegó entonces a la Sala Primera, que finalmente resolvió a favor del ganadero y ordenó el pago de ₡25 millones por concepto de las mejoras realizadas en la propiedad arrendada.