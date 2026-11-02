Violencia golpea a Limón: dos hombres mueren y otro resulta herido en ataques a balazos

Dos hombres fallecieron y otro resultó herido en dos ataques con arma de fuego registrados en Cieneguita y Valle La Estrella, en Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En uno de los casos, un joven de apellido Espinoza, de 19 años, murió luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra él y otra persona que se encontraban en vía pública.

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En 3 puntos Dos hombres fallecieron y otro resultó herido en dos ataques con arma de fuego registrados en Cieneguita y Valle La Estrella, en Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En uno de los casos, un joven de apellido Espinoza, de 19 años, murió luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra él y otra persona que se encontraban en vía pública. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, mientras el OIJ mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los ataques.

El hecho se reportó aproximadamente a las 9:40 p. m. en Valle La Estrella. De acuerdo con la información preliminar, los motociclistas se acercaron a los dos hombres y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Espinoza fue declarado sin vida en el lugar y presentaba dos heridas por arma de fuego. La otra víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

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El otro homicidio se registró el domingo en Cieneguita. Según la información preliminar, una persona que viajaba como acompañante habría utilizado un arma de fuego para disparar contra la víctima.

El hombre fue trasladado a un hospital, donde los agentes judiciales localizaron su cuerpo. Presentaba dos heridas de bala en la cabeza.

En ambas escenas, los investigadores recolectaron indicios balísticos correspondientes a armas calibre 9 milímetros. La evidencia será remitida al Laboratorio de Ciencias Forenses para su análisis.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, mientras el OIJ mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los ataques.