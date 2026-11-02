Liberan a los cinco detenidos tras crimen de Derek en Cartago: esta es el motivo

Los cuatro hombres y una mujer detenidos tras el ataque armado que cobró la vida de un niño de 13 años y un adulto en Llanos de Santa Lucía quedaron en libertad a eso de la medianoche.

La liberación se produjo debido a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no encontró indicios que permitieran vincular a estas cinco personas con el doble homicidio que sacudió a Cartago.

Publicidad

En 3 puntos Los cuatro hombres y una mujer detenidos tras el ataque armado que cobró la vida de un niño de 13 años y un adulto en Llanos de Santa Lucía quedaron en libertad a eso de la medianoche. La liberación se produjo debido a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no encontró indicios que permitieran vincular a estas cinco personas con el doble homicidio que sacudió a Cartago. La liberación de las cinco personas deja pendiente la identificación de los responsables de este doble homicidio.

La Fuerza Pública las había capturado en las inmediaciones del cementerio de Paraíso, durante el operativo desplegado después de la balacera. Posteriormente fueron trasladadas a las instalaciones judiciales.

Aunque inicialmente se informó sobre la detención de cuatro hombres, la información actualizada señala que también había una mujer entre las personas aprehendidas. Las cinco quedaron en libertad.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El ataque dejó como víctimas mortales a Derek López Moya, de 13 años, y a Christopher Quirós Vega, de 33. Otro hombre resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Max Peralta de Cartago.

Derek se encontraba jugando con sus vecinos cuando fue alcanzado por una bala en el cuello. El niño no tenía relación con el ataque ni era familiar de las personas contra quienes iban dirigidos los disparos.

Un familiar lo llevó en un vehículo particular al hospital, junto con el adulto herido, en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, al llegar al servicio de Emergencias fue declarado fallecido. Quirós murió en el lugar del tiroteo.

La liberación de las cinco personas deja pendiente la identificación de los responsables de este doble homicidio. El caso continúa bajo investigación.