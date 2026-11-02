Cartago suma una nueva víctima de homicidio: Hombre muere tras días hospitalizado por ataque a balazos

La provincia de Cartago suma una nueva víctima mortal en medio de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días. Un hombre adulto falleció en el Hospital Max Peralta, luego de permanecer bajo atención médica por las múltiples heridas de bala que sufrió durante un tiroteo.

El ataque ocurrió el sábado anterior en la localidad de Cocorí, donde, según la información preliminar, varios hombres armados dispararon contra un complejo de apartamentos.

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En 3 puntos La provincia de Cartago suma una nueva víctima mortal en medio de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días. El ataque ocurrió el sábado anterior en la localidad de Cocorí, donde, según la información preliminar, varios hombres armados dispararon contra un complejo de apartamentos. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a la víctima y determinar quiénes estarían detrás de los disparos.

En medio de la balacera, el hombre resultó impactado por varios proyectiles y fue trasladado al centro médico. Pese a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La víctima todavía no ha sido identificada. Además, de acuerdo con la información preliminar, el hombre no sería el objetivo de los atacantes, sino que habría resultado herido en medio del tiroteo.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron notificados sobre el fallecimiento y se desplazan para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan avanzar con la investigación.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a la víctima y determinar quiénes estarían detrás de los disparos.