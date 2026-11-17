El periodista Camilo Rodríguez, asesinado este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, llevaba aproximadamente 22 días utilizando un chaleco antibalas ante las constantes amenazas que recibía. Incluso, lo tenía puesto cuando fue atacado a balazos por sicarios que viajaban en una motocicleta.

Así lo reveló su abogada, Laura Lara, quien explicó a AM Prensa que el comunicador había comenzado a tomar mayores precauciones durante las últimas tres semanas, período en el que también aumentaron considerablemente las amenazas en su contra.

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“En los últimos 22 días sí tuvo muchísimas, muchísimas amenazas”, aseguró la profesional.

Lara, quien anteriormente trabajó como oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), relató que Rodríguez llegó en varias ocasiones a su oficina utilizando el chaleco antibalas.

En 3 puntos El periodista Camilo Rodríguez, asesinado este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, llevaba aproximadamente 22 días utilizando un chaleco antibalas ante las constantes amenazas que recibía. Incluso. Así lo reveló su abogada, Laura Lara, quien explicó a AM Prensa que el comunicador había comenzado a tomar mayores precauciones durante las últimas tres semanas. Las declaraciones de su abogada revelan que Rodríguez era consciente del peligro que enfrentaba y había comenzado a tomar medidas para proteger su vida.

Incluso, recordó que tuvo que enseñarle a colocárselo correctamente, pues el periodista no sabía cómo ajustarlo de manera adecuada.

La abogada aseguró que el comunicador también llevaba puesta esa protección al momento del homicidio.

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Rechazó protección para no abandonar su trabajo

Uno de los aspectos más reveladores de la conversación fue que Rodríguez había rechazado incorporarse al programa de protección de víctimas y testigos.

Según Lara, la decisión estuvo relacionada con las restricciones que tendría que aceptar para continuar ejerciendo el periodismo.

“Camilo no se sometió a protección porque le exigían limitarse mucho en su profesión, en el periodismo que él estaba desempeñando”, explicó.

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El periodista consideraba que esas condiciones le impedirían desplazarse a determinadas zonas del país, realizar investigaciones y reunirse con sus fuentes de información.

La abogada explicó que Rodríguez acostumbraba visitar lugares como Guápiles y Limón, donde mantenía contactos con personas que, según él mismo le relataba, estaban vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Lara fue enfática en aclarar que la decisión de rechazar la protección fue exclusivamente del comunicador y que no existió una negativa de las autoridades.

“Quiero salvar la responsabilidad del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía, porque fue una decisión propia de Camilo, no fue algo que ellos denegaron”, manifestó.

Amenazas aumentaron durante el último mes

La profesional señaló que las intimidaciones contra Rodríguez se intensificaron en las últimas semanas, cuando comenzó a publicar contenidos críticos hacia determinados funcionarios del Gobierno.

Según su testimonio, muchas de las amenazas llegaban mediante redes sociales y provenían de personas que ella identificó como seguidores del oficialismo.

La abogada explicó que ambos conversaron sobre presentar nuevas denuncias, pero Rodríguez se negó porque temía que nuevamente le recomendaran acogerse a medidas de protección que limitaran sus actividades.

También mencionó que el periodista le había contado sobre supuestos seguimientos y posibles intervenciones de sus teléfonos celulares.

Además, aseguró que Rodríguez le manifestó que un chaleco antibalas le había sido proporcionado por la DEA, aunque aclaró que esa información provenía únicamente del propio comunicador.

Rodríguez fue asesinado en plena vía pública, cuando se encontraba dentro de su vehículo en medio de una congestión vehicular en la Ruta 32.

El ataque, que quedó registrado en video, se prolongó durante aproximadamente 28 segundos. Los responsables se movilizaban en motocicleta y dispararon en reiteradas ocasiones contra el periodista antes de escapar.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el homicidio, así como el posible móvil del crimen.

Las declaraciones de su abogada revelan que Rodríguez era consciente del peligro que enfrentaba y había comenzado a tomar medidas para proteger su vida, aunque nunca estuvo dispuesto a abandonar las actividades periodísticas que desarrollaba.