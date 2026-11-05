OIJ captura en Cartago a funcionario de la UCR por distribución de material de abuso sexual infantil
La investigación permitió recopilar al menos 100 archivos con este contenido. Durante el allanamiento en Llanos de Santa Lucía, las autoridades decomisaron tres celulares y una computadora personal.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de 29 años, de apellidos Cárdenas Sáenz, como sospechoso de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, tras allanar su vivienda en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.
El detenido es funcionario del área de soldadura de la Universidad de Costa Rica.
De acuerdo con las pesquisas, iniciadas en 2025, el sospechoso presuntamente almacenaba el material en la nube y lo distribuía mediante plataformas digitales. Como parte de la investigación, los agentes lograron recopilar al menos 100 archivos que contenían material de abuso sexual infantil.
El operativo se realizó a las seis de la mañana. Los investigadores ingresaron por la fuerza a la vivienda, donde el hombre residía con su pareja sentimental y una niña, hija de ella.
Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron tres teléfonos celulares y una computadora personal.
La información suministrada no indica que la niña que residía en la casa figure como víctima de los hechos investigados.