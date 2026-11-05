¿Fue el golpe la causa de muerte del futbolista Jesús de Miguel? Esto reveló la autopsia

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, comienza a esclarecerse luego de que el informe preliminar de la autopsia determinara que falleció a causa de un “traumatismo torácico de carácter accidental”, según informaron medios de comunicación españoles.

El delantero sufrió una lesión en el pecho durante un encuentro disputado el lunes 2 de noviembre entre su equipo y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División del fútbol español.

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En 3 puntos La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, comienza a esclarecerse luego de que el informe preliminar de la autopsia determinara que falleció a causa de un “traumatismo torácico de carácter accidental”. El delantero sufrió una lesión en el pecho durante un encuentro disputado el lunes 2 de noviembre entre su equipo y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División del fútbol español. Por ahora, se está a la espera de los resultados forenses definitivos que permitan completar la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

El incidente ocurrió cuando De Miguel disputaba un balón con el guardameta Jesús Owono y recibió un fuerte impacto con la rodilla en la zona del tórax.

Tras el golpe, el futbolista cayó sobre el terreno de juego y recibió atención médica. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el delantero falleció la mañana del martes 3 de noviembre.

Aunque el resultado preliminar de la autopsia apunta a un traumatismo torácico accidental, las autoridades aclararon que todavía deben completarse otros análisis de laboratorio para establecer las conclusiones definitivas sobre el fallecimiento.

La noticia causó conmoción en el fútbol español y generó numerosas muestras de solidaridad hacia los familiares del jugador y su entorno deportivo.

Por ahora, se está a la espera de los resultados forenses definitivos que permitan completar la investigación sobre las circunstancias de su muerte.