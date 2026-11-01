Empleados de Disney y Universal detenidos en megacaso por redes de prostitución, trata de personas y explotación sexual infantil

Un masivo operativo encubierto en el estado de Florida ha sacudido a la industria del entretenimiento tras la detención de 281 personas vinculadas a redes de prostitución, trata de personas y explotación sexual infantil. Entre los arrestados se encuentran 13 empleados de Walt Disney World y 4 de Universal Studios, lo que ha desatado una ola de indignación global.

La investigación de siete días, denominada "Polk Around & Find Out II", fue ejecutada por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. El objetivo principal de la operación era desmantelar redes criminales y proteger a los menores de edad en plataformas digitales.

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Empleados de Disney y Universal enfrentan graves cargos por delitos contra menores

En 3 puntos Un masivo operativo encubierto en el estado de Florida ha sacudido a la industria del entretenimiento tras la detención de 281 personas vinculadas a redes de prostitución, trata de personas y explotación sexual infantil. La investigación de siete días, denominada "Polk Around & Find Out II", fue ejecutada por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. Las investigaciones continúan abiertas mientras la fiscalía local prepara las acusaciones formales para los 281 implicados, quienes podrían enfrentar severas penas de prisión bajo las leyes del estado de Florida.

De los 17 trabajadores de los parques temáticos arrestados, 7 enfrentan cargos específicos por intentar concertar citas sexuales con menores de edad. Las autoridades revelaron detalles alarmantes sobre los perfiles de los involucrados:

• Intérprete de Mickey Mouse detenido: Un joven de 24 años, quien trabajaba personificando al icónico personaje en Walt Disney World, fue capturado tras pactar un encuentro sexual con quien creía que era una niña de 13 años, pero que resultó ser un agente encubierto.

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• Operadores y personal de servicio: El resto de los empleados de los parques desempeñaban funciones en áreas de salvavidas, hotelería, sistemas y mantenimiento en los complejos turísticos de Orlando.

Los detenidos que no enfrentan cargos directos por delitos contra menores fueron procesados por solicitud de prostitución y delitos conexos en los sitios de encuentro vigilados por la policía.

Rescate de víctimas de trata de personas en Florida

Además de las capturas, el sheriff del condado, Grady Judd, informó que el operativo logró identificar y rescatar a 11 posibles víctimas de trata de personas. Las autoridades ya les están brindando apoyo psicológico y asistencia social para su recuperación.

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Por su parte, los portavoces de The Walt Disney Company confirmaron el despido inmediato de todo el personal vinculado a esta investigación, asegurando que mantienen una política de cero tolerancia ante este tipo de conductas delictivas.

Las investigaciones continúan abiertas mientras la fiscalía local prepara las acusaciones formales para los 281 implicados, quienes podrían enfrentar severas penas de prisión bajo las leyes del estado de Florida.