Elecciones EE.UU. 2026: Los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes y asestan un duro golpe a Trump

En una jornada electoral histórica, el Partido Demócrata recuperó la mayoría de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de los principales medios de comunicación estadounidenses. Este resultado representa un severo vuelco político que reconfigurará el equilibrio de poder en Washington durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Con este triunfo en las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026, la oposición demócrata adquiere el poder de frenar iniciativas legislativas de la Casa Blanca, iniciar investigaciones de alto perfil y bloquear presupuestos clave.

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Las proyecciones de cadenas como NBC y Noticias Telemundo confirman que el bloque demócrata superó con creces el umbral de los 218 escaños necesarios para asegurar el control de la Cámara de Representantes. Los modelos estadísticos sitúan a los demócratas asegurando al menos 248 escaños, consolidando una ventaja cómoda frente al bando republicano.

Este giro legislativo refleja el tradicional desgaste del partido gobernante en las elecciones legislativas intermedias y frena en seco la agenda conservadora en el Congreso.

En 3 puntos En una jornada electoral histórica, el Partido Demócrata recuperó la mayoría de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de los principales medios de comunicación estadounidenses. Con este triunfo en las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026, la oposición demócrata adquiere el poder de frenar iniciativas legislativas de la Casa Blanca. El conteo oficial continúa en los estados de la costa oeste, y se espera que el mapa electoral definitivo de ambas cámaras se consolide en las próximas horas.

El Senado sigue bajo un conteo de infarto

Mientras la Cámara de Representantes ya muestra un panorama claro, la batalla por el control del Senado se mantiene en desarrollo con una tendencia favorable para los demócratas. El partido azul avanza con firmeza en varios estados clave, amenazando con arrebatarle también la mayoría de la cámara alta a los republicanos.

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Entre los resultados más determinantes de la noche destacan:

• Carolina del Norte: El demócrata y exgobernador Roy Cooper logró arrebatar un escaño vital que estaba en manos republicanas.

• Georgia: El demócrata Jon Ossoff logró revalidar su puesto senatorial frente a una fuerte ofensiva republicana.

Resultados históricos en las gobernaciones

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La jornada también dejó hitos inéditos en las gobernaciones de varios estados clave de la Unión:

• Hito en Georgia: La demócrata Keisha Lance Bottoms hizo historia al ganar la carrera electoral y convertirse en la primera mujer afroamericana en asumir la gobernación del estado de Georgia.

• Victoria republicana en Florida: El republicano Byron Donalds se alzó con el triunfo en el estado del sol. Con esta victoria, Donalds se convierte en el primer gobernador negro en la historia de Florida, consolidando la fuerza electoral de los conservadores en esa región.

• Continuidad en Nueva York: La gobernadora demócrata Kathy Hochul logró revalidar su cargo sin mayores contratiempos, manteniendo el bastión liberal bajo control de su partido.

El conteo oficial continúa en los estados de la costa oeste, y se espera que el mapa electoral definitivo de ambas cámaras se consolide en las próximas horas.