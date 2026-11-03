AM Explica: ¿Qué se elige hoy en Estados Unidos y por qué es importante?

Estados Unidos vive este martes una de las jornadas electorales más importantes de su calendario político. Aunque Donald Trump no aparece en las papeletas, los resultados podrían modificar significativamente el equilibrio de poder en Washington.

Se trata de las llamadas elecciones de medio período, conocidas en inglés como midterm elections, que se celebran cada cuatro años, justo cuando el presidente llega a la mitad de su mandato.

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Pero ¿qué se elige, por qué son tan importantes y qué podría pasar con Trump después de este martes?

¿Qué están eligiendo los estadounidenses?

En 3 puntos Estados Unidos vive este martes una de las jornadas electorales más importantes de su calendario político. Se trata de las llamadas elecciones de medio período, conocidas en inglés como midterm elections, que se celebran cada cuatro años, justo cuando el presidente llega a la mitad de su mandato. Las elecciones de medio período no eligen presidente, pero sí pueden transformar su capacidad para gobernar.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en esta ocasión los ciudadanos no votan para escoger al presidente de Estados Unidos.

Lo que está en juego es la composición del Congreso, el órgano encargado de aprobar leyes, discutir presupuestos y fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo.

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- Los 435 escaños de la Cámara de Representantes.

- 35 puestos del Senado, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales.

- Otros cargos estatales y locales, además de diferentes propuestas sometidas a votación ciudadana.

¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Donald Trump?

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Actualmente, el Partido Republicano, al que pertenece Trump, controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

Esta situación le ha permitido al presidente contar con mayor respaldo legislativo para desarrollar su agenda política.

Sin embargo, las elecciones de hoy podrían cambiar esa realidad.

Si el Partido Demócrata consigue la mayoría en la Cámara de Representantes, tendría mayores posibilidades de frenar iniciativas legislativas del mandatario, ejercer controles sobre su administración e impulsar investigaciones parlamentarias.

Si además lograra controlar el Senado, podría dificultar la aprobación de determinados nombramientos presidenciales que requieren confirmación de esa cámara.

En cambio, si los republicanos conservan ambas mayorías, Trump mantendría una posición legislativa favorable para los dos años restantes de su mandato.

¿Cuántos puestos necesita ganar cada partido?

La Cámara de Representantes tiene 435 integrantes y se necesitan 218 escaños para alcanzar la mayoría absoluta.

En el Senado hay 100 miembros. Los republicanos llegan a estas elecciones con 53 escaños, mientras que los demócratas cuentan con 45 y tienen el respaldo de dos senadores independientes.

De acuerdo con la distribución actual y los puestos en disputa, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para hacerse con el control de ambas cámaras.

No obstante, alcanzar esos resultados dependerá de las votaciones en numerosos estados, algunos de los cuales presentan contiendas especialmente disputadas.

¿Cuáles estados concentran mayor atención?

Entre las elecciones senatoriales que reciben especial seguimiento se encuentran las de Michigan, Iowa, Texas, Carolina del Norte, Maine y Georgia.

En estos territorios, los resultados podrían influir directamente en la composición del Senado.

También hay atención sobre las elecciones de gobernadores, debido a la influencia que tienen las autoridades estatales en asuntos como educación, seguridad, infraestructura y administración electoral.

¿Qué pasa si Trump pierde el control del Congreso?

Es importante aclarar que una derrota legislativa no significa que Donald Trump deba abandonar la Casa Blanca.

Su período presidencial continúa hasta enero de 2029, independientemente de los resultados de este martes.

Sin embargo, perder una o ambas cámaras podría obligarlo a negociar con la oposición para aprobar leyes y presupuestos.

También podría aumentar la fiscalización sobre su gobierno y generar enfrentamientos políticos entre la Casa Blanca y el Congreso.

Por el contrario, mantener el control republicano de ambas cámaras facilitaría la tramitación de buena parte de sus propuestas, aunque no garantizaría su aprobación automática.

Los primeros centros de votación comenzaron a abrir este martes desde tempranas horas de la mañana.

Debido a que Estados Unidos tiene varios husos horarios, las urnas no cierran simultáneamente en todo el territorio.

Los primeros cierres están previstos a partir de las 5:00 p. m., hora de Costa Rica, en sectores de Kentucky e Indiana. Posteriormente comenzarán a conocerse los resultados de otros estados.

Sin embargo, algunas contiendas podrían tardar horas o incluso días en definirse, especialmente cuando las diferencias entre candidatos sean muy pequeñas.

¿Por qué estas elecciones también importan para Costa Rica?

Aunque se trata de una elección interna estadounidense, sus consecuencias podrían alcanzar a Costa Rica.

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales del país y las decisiones de Washington tienen repercusiones en temas como exportaciones, inversión extranjera, migración, seguridad y relaciones diplomáticas.

Un cambio en el equilibrio político del Congreso podría influir en la aprobación de futuras políticas comerciales, presupuestos y decisiones relacionadas con América Latina.

Por eso, lo que ocurra este martes no solamente definirá la composición del poder legislativo estadounidense, sino también el escenario político en el que Donald Trump deberá gobernar hasta el final de su segundo mandato.

Las elecciones de medio período no eligen presidente, pero sí pueden transformar su capacidad para gobernar. Esa es precisamente la importancia de la decisión que millones de estadounidenses toman hoy.