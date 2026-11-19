Las personas que tienen licencias de cuido pendientes de pago deberán esperar a que se concrete una serie de trámites presupuestarios para recibir los recursos. Así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que aseguró mantener gestiones con otras instituciones para conseguir el financiamiento requerido.

La entidad explicó que el dinero para cubrir estas prestaciones está contemplado en un presupuesto extraordinario que actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.

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Se trata de las licencias destinadas a trabajadores que deben atender a familiares en fase terminal o a personas menores de edad gravemente enfermas, un beneficio establecido en la Ley N.° 7756.

El financiamiento proviene del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por esa razón, la CCSS mantiene coordinaciones con la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para procurar que los recursos estén disponibles.

En 3 puntos Las personas que tienen licencias de cuido pendientes de pago deberán esperar a que se concrete una serie de trámites presupuestarios para recibir los recursos. La entidad explicó que el dinero para cubrir estas prestaciones está contemplado en un presupuesto extraordinario que actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa. Por ahora, la institución no anunció una fecha concreta para efectuar los pagos, pues estos dependen de la aprobación del presupuesto extraordinario.

Eithel Corea Baltodano, gerente financiero de la Caja, explicó que la DESAF comunicó a la institución que los fondos necesarios están incluidos en el presupuesto extraordinario que debe ser conocido por los diputados.

Sin embargo, la aprobación legislativa no sería el último paso para que el dinero llegue a las personas beneficiarias.

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De acuerdo con Corea, una vez aprobado el presupuesto y disponibles los recursos, la CCSS tendrá que realizar el trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República (CGR).

Solo después de obtener la aprobación de ese órgano contralor podrá avanzar con la gestión de los pagos, siguiendo los procedimientos presupuestarios y financieros establecidos.

“Una vez que se apruebe dicho presupuesto y se disponga de los recursos, la CCSS deberá realizar el trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República. Posteriormente, y una vez obtenida la aprobación respectiva, podrá gestionar los pagos conforme a los procedimientos presupuestarios y financieros aplicables”, indicó el gerente.

La institución aseguró que todas las licencias que ya fueron tramitadas o emitidas y que todavía no han sido pagadas permanecerán registradas para atenderlas cuando exista el financiamiento.

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Un apoyo para familias en condiciones delicadas

Las licencias de cuido permiten que las personas trabajadoras se ausenten de sus labores para atender a familiares en fase terminal o menores de edad con enfermedades graves.

La CCSS reconoció la importancia de estas prestaciones para los hogares que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad y señaló que continuará las gestiones ante las instancias responsables para obtener los recursos pendientes.

Por ahora, la institución no anunció una fecha concreta para efectuar los pagos, pues estos dependen de la aprobación del presupuesto extraordinario, la disponibilidad del dinero y el posterior aval de la Contraloría.